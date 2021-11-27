一個只用藍色設計服裝新品牌CGI™　「肥嘟嘟」夾棉圓潤重塑新輪廓

世間上以某種顏色作為自家標籤的品牌並不少，提起藍色，閣下又會想起誰？



Valentino 1959年那條紅色Fiesta Dress，時至近代仍然大受歡迎。（Valentino）

「BV綠」色紙袋。（carousell）

例如黑色，想來很多人都會想起山本耀司Yohji Yamamoto或Ann Demeulemeester，兩位素有黑色詩人美譽；而紅色的話Valentino華倫天奴當然不可不提，Valentino Red不但有名你叫，1959年那條紅色Fiesta Dress，更是傳頌至今之經典；另外Daniel Lee縱然在位時間不長，卻經已為品牌開創名曰「BV綠」的新常態。

位於東京千駄谷站附近的#FFFFFFT。（#FFFFFFT）

全店只賣白色Tee。（#FFFFFFT）

不過任上述品牌的主題色再經典都好，也不見得他們只會以該種顏色去設計衣服，一色走天涯（事實上Yohji和Ann Demeulemeester也不時推出七彩繽紛的服飾），若果當真只會以一種色系去造所有衫的話，可能就只有東京那間一周只開一天，專買淨色白Tee的#FFFFFFT，和今次介紹的CGI™。

CGI™ Heavy Puffer Jackets售$824美元。（CGI™）

設計一定程度上頗有Kanye West和Kim Kardashian的美學理念。（CGI™）

CGI™來自紐約，全名Computer Generation Imagery™，由Anthony Wyllie及Dante Holley共同主理，今年才推出服飾系列。但留意它可不是一個單純時裝潮牌，CGI™乃是間Multi-disciplinary Creative Company，從聲音設計、遊戲開發、3D掃描到擴增實境Augmented Reality（AR）開發都有所涉獵，衣服原來只是其中一範，多才多藝程度好比當年瑞典ACNE，只不過人家當時仍注重平面設計、室內設計、出版等實體項目，CGI™卻已經著眼於虛擬世界，引證着時代的不斷變遷。

「肥嘟嘟」輪廓最叫人難忘。（CGI™）

圓潤circular及Puffed蓬鬆的輪廓乃是以84% Polyester及16% Polyurethane組合而成的Double Layer Fabric所調配出來的。（CGI™）

承如上文所說，CGI™設計衣服之理念同樣別具一格，基本上只會以寶藍色作為服飾主色調，再很偶爾到以白色寫上品牌Logo而已，令外國網民笑言穿上其衣服，便仿如變成了阿凡達一樣。

主力科技開發的Dante Holley為每名Model進行NYCAP3D角色掃描，捕捉Model運動時的不同攝像機角度、廣角鏡頭，最終拍成出一條AR視頻遊戲預告片，與當日BALENCIAGA所做的有着異曲同工之妙。（CGI™）

CGI™ FW21 Collection。（CGI™）

+ 7

不過別以為CGI™只以藍色造衫是因為懶惰或標奇立異，實際上主力開發衣服的Anthony Wyllie有深度得很。CGI™出品，看似只是Puffer Jackets、Hoodie、Tee、Utility Vest和女裝Body Suit等時下常見流行產物，但細心觀看，便會發現他們作品的獨特之處：所有服飾都是以圓潤Circular及Puffed蓬鬆的輪廓示人，「肥嘟嘟」的外觀，原來是Anthony Wyllie在多種物料實驗之中，最後以84% Polyester及16% Polyurethane組合而成的Double Layer Fabric所調配出來的成果，是故面料總會塑造出脹卜卜效果，讓它成為繼藍色之後，另一焦點元素。

CGI™ SMALL BAG $410美金。（CGI™）

CGI™ INSULATED HAT $402美元。（CGI™）

留意CGI™雖然是個新牌子，但售價卻頗為「進階級」，一件有帽衞衣便盛惠$4,626港元，Cap帽亦要$3,123，絕不便宜，那件Heavy Puffer Jackets招牌作更有人覺得很像YEZZY GAP那件藍色Puffer Jackets，但價錢卻貴上許多，總之有興趣的朋友還是量力而為吧。