CELINE全新CUIR TRIOMPHE手袋系列　比TRIOMPHE CANVAS更招搖搶眼

【CELINE手袋】於傳統歷史上，CELINE並非一個以手袋見稱的品牌，但這十數年間於包袋市場上的開拓，成績卻有目共睹，透過Phoebe Philo和Hedi Slimane兩代大師之努力，品牌的人氣手袋款式一個接一個。



16是Hedi Slimane在2018年入主CELINE後第一個設計的袋款。（CELINE）

TRIOMPHE CANVAS人氣極強。（攝影：黃寶瑩）

就以Hedi Slimane為例，在2018年甫入主CELINE後即為品牌帶來「16」手袋，其後更再下一城，繼承品牌始創人Celine Vipiana的神髓，將巴黎標凱旋門周遭的鐵鏈標記作靈感，先後設計出TRIOMPHE和TRIOMPHE CANVAS系列，當中尤以TRIOMPHE CANVAS最為火爆，將鐵鏈標記幻化成無盡的帆布Monogram圖騰，別盡古典懷舊之美，更重要是Hedi向來擅長畫龍點睛，恰到好處地將白漆CELINE字樣刻印袋上，完美地回應近年大流行的Symbol色彩街頭潮流，全球大賣。

FOLCO CUIR TRIOMPHE IN SMOOTH CALFSKIN BLACK HK$ 15,500。（CELINE）

SMALL BUCKET CUIR TRIOMPHE IN SMOOTH CALFSKIN TAN HK$ 15,500。（CELINE）

因此CELINE今次全新CUIR TRIOMPHE系列，顧名思義同樣致力於TRIOMPHE徽記上著墨，不過就將CANVAS帆布改調成全CUIR皮革，省卻了鋪天蓋地又密密麻麻的圖騰排序，變奏向單一Logo，簡而精地設定在每個手袋的正中央。

CROSSBODY OVAL PURSE IN SMOOTH CALFSKIN HK$ 8,200

PURSE WITH HOOK IN SMOOTH CALFSKIN BLACK HK$ 4,600。（CELINE）

目前以CALFSKIN小牛皮作主物料，分為SMALL BUCKET、SHOULDER BAG、FOLCO及CROSSBODY數個款式，平均價錢與TRIOMPHE CANVAS差不多，但皮革經過長年使用所展現出來的歲月痕跡，卻一定比帆布更為優勝。

在CELINE具針對色的宣傳攻勢下，各款CUIR TRIOMPHE系列手袋勢必爆紅。（CELINE）

而在CELINE具針對色的宣傳攻勢下，各款CUIR TRIOMPHE系列手袋預計很快就會戴在Lisa、Lady Gaga、Katy Perry等盟友身上，成為另一款性價比極高的手袋款式。