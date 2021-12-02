日牌Human Made全新OUTDOOR系列　外套、衛衣、冷帽露營用品齊備

由日本潮流教父 Nigo 主理的 Human Made 以帶有美式風格的日系品牌著稱，繼上個月與 KAWS 再度推出重磅合作引發熱議後，今回則發表了全新的「OUTDOOR」膠囊系列，從大學 Tee、冷帽、冬季外套，到戶外壯遊必備的收納箱、露營杯等配件，通通都涵括在其中！



本次Human Made共推出 17 項商品，並以色彩鮮明的山嶺與品牌標誌性的心型圖像貫穿全系列。服飾部分幾乎每個款式都有推出 2 種配色，且衣襬、拉鍊、袖口與領口處的細節也都設計得十分精細。目前均已於品牌旗艦店與指定零售商發售，完整系列可至 Human Made 官網 查看，有興趣的讀者別錯過啦！

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Human Made x KAWS 強強再聯手！全新秋冬服飾單品齊上架！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：山系服飾配件，一應俱全！Human Made 全新膠囊系列「OUTDOOR」正式發售！】