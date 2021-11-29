【Virgil Abloh RIP】突發：Louis Vuitton、Off-White設計師離世

【Virgil Abloh RIP/ Louis Vuitton/ Off-White】剛在香港時間凌晨2:20傳來的消息：法國時裝集團LVMH沉重宣布，LOUIS VUITTON男裝創意總監及OFF-WHITE創立人Virgil Abloh因為癌病與世長辭，終年41歲。
據知Virgil Abloh這位天才橫溢的設計師原來一直與癌病搏鬥多年，縱然受着非筆墨所能夠形容的煎熬，卻一直咬緊牙關成就出多個經典作品，改寫時裝歷史。因此在此向這位時裝巨人作出最後的致敬。
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