Supreme聯乘WTAPS秋冬系列一覽　棒球褸、龜背都不及這件單品？

Supreme是聯乘王者，每年都有數之不盡的話題性合作，Make Clothes的同時也Make Noise。
最新Supreme聯乘是WTAPS的秋冬系列，美日兩大街牌合作，高注目度是理所當然的事，而整個系列中，最矚目設計又是另一款？
Supreme與WTAPS同是深受街頭文化影響的品牌，所以是次聯乘系列中，T-Shirt、Hoodie、Beanie帽，甚至滑板都是意料中事的設計，而相對地較為關注的是棒球褸和龜背，前者大玩Loose Fit剪裁，配上極Loud的圖案，迎合90年代復古熱潮；至於後者則向防彈背心取經，大玩近年最時尚的機能性。
按圖放大欣賞Supreme聯乘WTAPS秋冬系列單品：
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不過，最矚目的設計莫過於以金牙造型出現的香座，Bling Bling閃爍與瘋狂概念，再配合兩個品牌合作的別注塔香，用後整個空間也充滿「潮」味。
最後，Supreme聯乘WTAPS秋冬系列的Look Book：
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