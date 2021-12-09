【New Balance】M1700JP換上NB經典灰系配色　重塑90年代街頭潮流

【New Balance】每次說起New Balance，腦海中即時聯想到品牌經典的灰系配色。

作為千系鞋款的最後設計，最新日版M1700JP換上1300JP灰色配搭，加上Made In USA信心保證，難怪早前在日本被秒殺，現在終於在香港上架，NB迷一定爆「灰」。



New Balance 1700於90年代面世時原祖配色（New Balance）

雖然論New Balance千系鞋款的名氣，1700理所當然及不上1300，甚至比1400、1500也猶有不及，但現在街頭潮流文化大復興，令到這於1999年登場，鞋形輪廓充滿復古街頭氣味，並結集 ENCAP、C-CAP 以及 ABZORB 科技於一身的複合緩震中底的功能設計和MADE 系列美國製造職人功藝，再次受到潮流人注目。

New Balance M1700JP換上1300JP灰調配色（New Balance）

New Balance M1700JP多角度全面睇：

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New Balance 1300JP原祖灰系配色（New Balance ）

來到M1700JP，最大賣點當然是把「斷貨王」1300JP的經典配色，完全移植到新款1700之上，如此轉一轉，淡化了1700本來的街頭色彩，取而代之的是1300的Classic格調，合二為一後變奏出當代High Street魅力。過往也有New Balance鞋款套用1300JP灰調，如M990，不過論吸引力還是M1700JP勝一籌，這鞋在日本甫推出極速斷碼，現在行貨終於登場，想不到價錢比日本還要平，當日擔不到水貨的NB友，要好好把握今次難會，12月10日先於銅鑼灣概念店上架，香港官網則要下月才有貨，心急人就要直奔銅鑼灣了。