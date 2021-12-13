珍珠首飾不是女生專利　日牌潮玩男裝珍珠設計　歐美早已流行多時

香港以購買天常自居，卻從來未曾以時裝之都而盛名，明明我們珍珠首飾滙集一切能夠買到的奢華、偏鋒、新晉品牌，就連當年Gareth Pugh和OFF-WHITE的全球第一間專門店，也是設立於此。然而每當提到時裝文化風氣和地位，香港卻仍然與鄰近的東京相距甚遠，甚至連首爾、上海亦有迎頭趕上之勢了。究竟發生甚麼事？



大家可知道OFF-WHITE地球史上第一間專門店，其實正是香港銅鑼灣百德新街的專門店？（OFF-WHITE）

撇除政治與經濟因素不說，香港普羅大眾在看待新潮物事時相對保守的態度固然是問題，但更重要是這裏批判成風，很多人每當接觸到陌生物事之時，第一個反應並非想去了解和認識，而是一味批評和否定，仿佛將任何還未了解的東西定義成參差，就會更顯得自己有見解品味似的。如是者人人羊群心理，不敢偏離大眾，去接觸一些被視為非主流的東西、理念和想法，卻唯恐不及地去批判他人。究其觀之，是他們抱守殘缺逢新必反？定還是妒忌有些人有特立獨行做回自我的傲氣？這裡就不作詳談，但總而言之這種意識形態，就只會讓我們的人文、文化與價值觀裹足不前。

深受香港人歡迎的G-Dragon或BTS也好，亦老早投身這股珍珠風懷抱。（gvalley）

G-Dragon將珍珠首飾美學演繹得入型入格。（뉴스）

例如男性戴珍珠首飾，正是一大有力說明。明明早在Riccardo Tisci仍然統領GIVENCHY的年代，已經將相關概念推廣至全世界，及後無論是Harry Styles、ASAP Rocky、Young Thug、Travis Scott、Lil Nas X以至是深受香港人歡迎的G-Dragon或BTS也好，亦老早投身這股珍珠風懷抱，港人亦大呼叫好。然而唯獨到自己人戴時候，柴台之聲卻此起彼落，甚麼「懶有型」、「扮曬野」、「乸型」甚至再難聽的說話都有，自以為是，查實目光如豆。

Supreme × Tiffany & Co.的珍珠頸鏈早前才於全球掀起搶購潮。（Tiffany & Co.）

新生代珍珠首飾品牌中，來自德國的VEERT絕對值得關注。（SSENSE）

然而世界卻不斷在進步演化，當一眾傳統或新晉品牌都爭先恐後地推出男性珍珠配件之際，若仍然只故步自封，終會進一步被拋離，因此別再凡事說不了，好唔好食都好，還是食左再算吧。

FANTASTIC MAN被受木村拓哉、永瀨正敏、大久保篤志追捧。（FANTASTIC MAN）

FANTASTIC MAN最近全力開拓Natural Pearl Collection。（FANTASTIC MAN）

好像被受木村拓哉、永瀨正敏、大久保篤志追捧的中輕生代銀器品牌FANTASTIC MAN，本憑藉當代主義的印第安銀器而在日本大受歡迎，最近也擁抱珍珠熱潮，全力開拓Natural Pearl Collection。要知道珍珠向來在日本社會文化中極受重視，女性出席任何莊嚴場合，都會配戴名貴珍珠示人。

FANTASTIC MAN的採用產自愛媛縣宇和島、長崎縣對馬市及大村灣的Akoya珍珠作原材料。（FANTASTIC MAN）

Akoya珍珠在日本古代素有｢和珠｣稱號。（FANTASTIC MAN）

而FANTASTIC MAN所開發的男裝珍珠線，也跟隨傳統，採用產自愛媛縣宇和島、長崎縣對馬市及大村灣的Akoya珍珠作原材料，在日本古代素有｢和珠｣稱號，晶瑩剔透，色澤優美又多層次見稱，Mikimoto此等國寶級別單位，正是選用Akoya珍珠製作珍寶。

FANTASTIC MAN BRACELET 2018 Tahiti。（FANTASTIC MAN）

FANTASTIC MAN RING 2039 Akoya。（FANTASTIC MAN）

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而需要留意的，是日本珍珠市場裡，其中80%的珍珠都經過人工脫色和調色處理，才會有如斯迷人光澤，既非純天然，又對環境構成污染，加上每一顆珍珠都會經工業改製成一模一樣，欠缺獨特性。如是者，FANTASTIC MAN便不計成本，只會選購只佔20%的天然珍珠，每顆不但獨一無二，質量與色澤，絕非那些經工業脫色和調色才會產生光澤的人工珍珠所能比擬，更重要對環境絕無污染，體現日本職人對大自然的敬仰情感。

FANTASTIC MAN全新珍珠系列在c9.99有售。（FANTASTIC MAN HONG KONG）

FANTASTIC MAN Natural Pearl Collection的飾物作品十分多樣，由頸鏈、手鏈到戒指和耳環都有，每顆天然Akoya珍珠都散發着古奧炫黑的自然光澤，沒有誇張過分的閃閃發光，如斯罕有啞黑色珍珠首飾，不但有別與坊間其他品牌而別樹一格，這種相對低調美亦讓作品更具男子剛陽氣概，對於那些想小試牛刀，初嚐珍珠美學的男士而言，最是適合不過。