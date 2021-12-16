G-SHOCK日本官網銷售排行榜Top 5　人氣耐看長青款500元內入手

現在網路購物方便又快速，疫情期間更是加速電商產業的發展，包括在網路上買錶的人也變多了，因此不少品牌紛紛開始拓展自家的電商平台，提供消費者不同於傳統實體店面購錶的體驗。



當然要在網路上購買高單價的手錶，有時心裡還是會有點怕怕的，就算購錶的管道是來自官方，但還是免不了會擔心手錶在運送過程中會不會發生什麼狀況；相對來說平價的石英錶要在網路上買就顯得輕鬆自在多了，不知道大家有沒有在網路上購買像是G-SHOCK等人氣石英錶的經驗呢？

最近日媒彙整了CASIO G-SHOCK官方網路商店的銷售資料，從中找出目前在日本最暢銷的五款手錶，愈多人入手的錶代表愈經典和耐看，如果是剛入門G-SHOCK不知道要買哪款好的人，這份暢銷排行榜會具有一定的參考價值，因為它們主要都是些長賣人氣款，買回去大概絕對錯不了。

若你還在猶豫第一只G-SHOCK該挑哪一款，這份日本官方網路商店暢銷Top 5名單值得一看，以下就從第五名一路往前倒數。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第五名：GMW-B5000D-1AJF

最大特徵自然是一方面繼承原版DW-5000C的設計之餘，再將錶殼改採全金屬化設定。不鏽鋼的外觀替手錶營造更多高級感，錶圈上精緻的拉絲處理與拋光過的錶殼與鍊帶對比呈現一種沉穩大器的氛圍。錶款除了功能強大的Tough Solar技術和接收世界六局電波外，它還有更多豐富實用的功能，例如能夠透過藍牙與智慧型手機連接與專屬App對接獲取最精確的時間訊息。

第四名：GA-2000S-1AJF

錶殼採用碳纖維核心防護結構，G-SHOCK用碳纖維增強樹脂牢固地保護機芯。外觀雖然是單色調，但因為造型自成一格所以看起來有不錯的辨識度。這只錶的獨特之處在於它融合幾個有趣的設計元素，例如6點鐘位置的大型照明按把和指針位移功能（當時針或分針與LCD液晶重疊時，可暫時移動確保可視性）。

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第三名：GST-W110-1AJF（香港有類似款GST-S310-1A）

屬於G-STEEL系列中比較時尚設計的款式，除了指針和數位雙顯之外，它的錶殼也採用樹脂和金屬材料的組合。手錶的錶圈由不鏽鋼製成，但底蓋結合了作為緩衝的樹脂材質來保持抗衝擊性。在設計方面，金屬的質感有一定的吸引力，至於世界六局電波和可以自己補充電力的太陽能等功能也很方便好用。（GST-S310-1A無電波和太陽能，參考價：HK$ 2,300）

第二名：GA-2100-1AJF

農家橡樹上榜了。這款錶的魅力關鍵不需多說，由於它具有指針顯示，因此設計很適合成人佩戴。錶殼厚度11.8mm對於G-SHOCK來說算是很薄的水準，佩戴時感覺相對輕盈舒適。八角形錶圈有特色、簡單的面盤格局又有良好視讀性，非常適合那些喜歡G-SHOCK風格但仍需要指針設計的人。

第一名：DW-5600E-1

許多人提到G-SHOCK第一個想到的就是這種橫長的方形造型。它是DW-5600系列中的傳奇基本款，繼承了第一代G-SHOCK DW-5000C的血統。手錶設計簡潔而且功能又很齊全，重點是港幣500元有找的價格是一個很大的吸引力。通常這是G-SHOCK鐵粉的定番錶，應該很多人玩G-SHOCK就是從這款開始的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK官網商店暢銷榜Top 5】