G-Shock｜海陸運動手錶3大推介　含測心跳、算步數及內置GPS功能

重訓的時候手錶能派上什麼用場？以無氧運動來說不外乎就是算組數或計時，相對地做有氧還可以加測心跳，如果有在跑路跑的話 GPS 也很管用。以上提到的功能通常都只有 smart watch才有，但要是你想戴得帥一點的話現在有很多 G-Shock 也做得到這些，不論是完整的 Google Wear OS或是靠藍芽連手機的不一而足，想要健身不一定要戴蘋果牌。

文：Kevin Hsiao, Sun Kyo（GQ Taiwan）



事實上每種運動跟每個人的運動情形對手錶的需求都有出入，未必功能愈強大的愈好，所以下面我們揣摩了不同的使用方式選出了三款 G-Shock......對，都是 G-Shock，讓你不論在家裡還是健身房運動起來都很潮。

1. GBD-H1000

筆者身邊有在靠智慧型手錶做運動的以 Apple Watch 為大宗，除此之外的就是 Garmin 和 Fitbit，不過去年這款 GBD-H1000 推出的時候的確一度有讓其中幾個人差點叛教。當然要論功能的完整性的話這款是不可能比得上真正的 smart watch，不過以做運動來說它能夠測心跳、算步數還內建GPS基本上就已經足以應付大部分的菜單了，而扣除掉機能性以後它的外型可以說是大勝前面提到的那幾家——我對 Jony Ive 的美學沒什麼意見，只是有的時候你就是會很想戴 G-Shock。

如果你還是希望這種肌肉錶也能像 Apple Watch 一樣聰明的話同系列現在也有推出跑 Google Wear OS 的潛艦版，不過價錢也翻了兩翻，想要錢也花得一樣 smart 的話可以評估一下自己的需求。（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 12

2. GBD-200

最新推出的 GBD-200算是G-Squard 系列下的老么，價錢跟之前最入門的 GBD-100 差不多，尺寸卻比 100 瘦了一圈，幾乎跟普通的 G-Shock 一般大小，以跑跑跳跳的使用情境來說更加實用。

當然羊毛出在羊身上，作為基本款它的機能性跟 GBD-H1000 差了一截，大部分的功能要靠跟手機連線，也少了能偵測心跳的精密 sensor，不過它的加速感應器只要連過一次手機的 GPS 以後就能自行模擬測量距離，之後就算不帶手機也可以，對於有在跑步的人還是很方便，而且在某些老玩家看來這款最大的賣點是它長得跟初代 DW-5000 酷似的外型，衝著這個理由就算稍微犧牲一點功能也沒什麼關係。（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 4

3. 任何一支 G-Shock

坦白說，扣掉測心跳和GPS以後你對健身用錶還有什麼期待？算組數？計時間？well，如果是這樣的話那麼你的要求基本上每一支G-Shock都做得到。不論是經典的 DW-5600、6900 或是時下最潮 CasiOak 農家橡樹都具備了簡單的碼錶和計時器，善加運用都能夠為訓練帶來不少幫助，大可以挑你喜歡的就好。當然這裡還是有一些大原則要注意啦，比如說太大、太重的款式（像是金屬款）可能要評估一下會不會干擾到動作，另外有些人看指針比看數字直覺（尤其是要邊跑邊看的時候），像這種情況買類比式的會比較好；從這些條件來看農家橡樹真的是個不錯的選擇，既不會太大又有指針顯示，戴著走在路上很帥，做運動也可以，兩種願望一次滿足。（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 6

相關文章：G-SHOCK加入綠錶面戰場 最新4款Midnight Green系列這款日本限定（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

相關文章：G-SHOCK白色手錶熱賣Top 5 定位、測心率、看潮汐功能多CP值極高（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

帝舵新款 Black Bay 青銅到底該不該買？3件買之前你必須知道的事

為什麼瑞士手錶都只找「 韓國明星 」做代言？3件事讓你看懂高端精品產業是如何收買人心

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：3 款最適合「 健身重訓 」的 G-Shock】