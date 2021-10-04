G-SHOCK白色手錶熱賣Top 5　定位、測心率、看潮汐功能多CP值極高

白色系的手錶向來不會在市場上缺席，喜歡的人覺得白色看起來顯眼、時尚也好搭，但也有的人是主觀覺得白色就是容易髒，也因此白色系手錶雖然也算是一種傳統配色，可是在比例上還是相對少一些。一般機械錶想要找到整只錶都白帥帥的造型大概只有陶瓷錶比較有可能，但是全陶瓷殼往往都有一定的高價格水準；相較之下採用樹脂材質的石英錶也有白色系的組合，不過它的入手門檻便顯得親切許多。



提到白色系的石英錶，G-SHOCK過往已經推出過許多款式，除了外觀的潔白印象，這種配色的手錶還可以給人一種休閒風格以及清新的感覺，加上G-SHOCK外觀往往做得滿奔放的，配上白色之後戴在手上的存在感很強。如果你對於黑色、銀色這類手錶基本色感到膩了，不妨考慮好入手的日系白色石英錶，根據日媒以及卡西歐公司合作統計的資料，他們找出在日本市場最受歡迎的五款白色系G-SHOCK手錶，如果你正打算尋覓一款白色手錶，這份榜單或許可以提供給你一些靈感。

不過要注意的是榜單裡面出現的手錶並非全部都是白色錶殼，有些錶款的「白色」著重在錶帶上，屬於比較廣義設定的白色手錶，這點是在閱讀前要先留意的；以下就從第五名往前倒數G-SHOCK白色時尚的Top 5人氣款。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

第5名：GBD-100-1A7JF

屬於G-SQAUD運動系列的明星款，手錶可以透過藍牙與智慧型手機的GPS功能收集一些與跑步等體能訓練相關的數據。它採用MIP LCD螢幕，並配備超亮LED照明功能，在昏暗環境中還是可以清楚閱讀時間。GBD-100-1A7JF配備柔軟的合成樹脂材質，能更舒適貼合佩戴者手腕，且錶帶提供多個錶帶孔以方便微調，戴著去運動相當自在且方便。

第4名：GA-900AS-7A

GA-900系列中的一款獨特配色，它具有工業設計感十足的10切面錶圈搭配四顆外露螺絲配置，呈現濃厚的機械元素風格。指針與面盤皆採金屬氣相沉積處理，呈現與白色錶殼有別的金屬光澤。錶帶、側邊與正面按鈕等佩戴者常接觸或按壓的部分皆採用防滑格紋表面設計，操作時更為方便。

同場加映：6款替代Rolex水鬼平民潛水錶 Timex、SEIKO、CASIO性價比極高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 29

第3名：GBD-H1000-1A7

這款同樣來自G-SQUAD運動系列，它擁有心率監測器以及GPS功能，是喜歡運動健身的人士常會選擇的高實用性手錶，除了前面兩種功能，還具備可測量步數的加速計、高度/大氣壓力與溫度感應器，同時手錶專屬應用程式還能讓佩戴者檢查自己的體適能程度及訓練進度，用以建立自主訓練計畫。錶款背面的心率監測器雖具有隆起造型，但其實不會影響到佩戴感，搭配柔軟的合成樹脂錶帶能帶給佩戴者一種紮實的包覆感。

第2名：GST-W300-7AJF

G-Steel系列中尺寸較小的產品，日本錶迷很喜歡它這種結合不同材質的外觀，加上指針與數位雙顯的設計，整體的色調以雪白為主，搭配錶殼與面盤的銀色調，此外指針和時標又以金色點綴，微微帶點華麗風格。不過這個型號香港未發，有興趣可能要透過一些代購的管道才能入手。

第1名：GBX-100-7JF

第一名出自主打能與智慧型手機連線的G-Lide系列，手錶具備專屬應用程式，可以輕鬆設定全球約3,300個地點的潮汐資訊和日出/日落時間，可顯示潮汐圖、月亮資料、漲潮/退潮時間和水位以及日出/日落時間，各種相關功能簡直像為衝浪愛好者量身訂做。錶款的8角型錶圈以不鏽鋼製成，G-SHOCK於錶圈上施以拉絲處理，邊緣則有倒角拋光，讓手錶呈現出堅固性與質感，運動陽光的形象讓人愛不釋手。

同場加映：G-SHOCK加入綠錶面戰場 最新4款Midnight Green系列這款日本限定（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

同場加映：G-SHOCK｜農家橡樹手錶推出全新4色 不鏽鋼錶圈、錶殼更防摔耐用（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

同場加映：G-SHOCK最新運動手錶纖薄方殼僅15mm 可藍牙連手機記錄運動數據（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：白色時尚G-SHOCK Top 5人氣款推薦】