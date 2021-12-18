MIZUNO潮流支線SPORTSTYLE登陸旺角　復古格調媲美NB、Novesta

近年復古風球鞋、跑鞋蔚然成風，36年前的Nike Dunk再度回歸，New Balance建基於70年代320跑鞋研發出327大受歡迎，連帶NOVESTA這類規模較小的東歐品牌，都成功在香港吸納一定支持者，反而同類型的MIZUNO SPORTSTYLE，雖在日本很受歡迎，這些年在本港卻仍屬低調小眾之選，只怪之前沒有實體專門店，太難買到了吧。



MIZUNO SPORTSTYLE旺角專門店開店。（MIZUNO SPORTSTYLE）

Hajime Sorayama空山基與MIZUNO SPORTSTYLE聯乘別注。（MIZUNO SPORTSTYLE）

或許仍然少部份人不知這個MIZUNO SPORTSTYLE何方神聖，其實它可是MIZUNO此日本國民運動品牌的潮流支線。話說在2016年，適逢MIZUNO誕生110周年，日本總部方面決定搞搞新意思，以品牌歷史悠久的跑鞋型號作基軸，注入迎合到都市人口味的摩登元素，打造出新舊合一的潮流支線MIZUNO SPORTSTYLE。短短數年之間，已吸引過Hajime Sorayama 、FUTUR、Wood Wood、BEAMS、mercibeaucoup、WoodWood、EDWIN、MARGARET HOWELL及Highsnobiety等各大潮流大戶策動聯名合作，廣獲好評。

M-LINE Mizuno MR1。（MIZUNO SPORTSTYLE）

SHINZO PARIS × MIZUNO WAVE CONTENDER $1,490。（MIZUNO SPORTSTYLE）

與很多運動、戶外品牌的潮流支線一樣，MIZUNO SPORTSTYLE未有前所未見的新鞋款作主打，目前絕大多數單品，都是主線MIZUNO 1970-80年代就一直在生產的經典款式，當中主要分為M-LINE和RB-LINE兩個系列，前者主打休閒懷舊風（目前只有Mizuno MR1一種鞋款），後者則主打機能風尚（款式較多：有Wave Rider 1、Mizuno GV、Mizuno ML87、Sky Medal及Mizuno GV87）。

SKY MEDAL S $1,350。（MIZUNO SPORTSTYLE）

+ 6

每一款都是日本人司空見慣的經典鞋款，但每一款都有着畫龍點睛的改造（道理如Virgil Abloh的3% Approach），或是以新奇顏色示人，或是將鞋中式設定成米色強化舊化效果、亦會將鞋身物料改換成燈芯絨布等特殊面料，意想不到卻又匠心獨運的改造法，使每對鞋款都令人大開眼界，卻仍然永不褪色地簡單易襯，這正是MIZUNO SPORTSTYLE引人入勝之處。

除M-LINE和RB-LINE兩個系列外，MIZUNO SPORTSTYLE尚有少部份獨立於兩個系列的款式，例如這對CITY WIND就是也，$1050。(MIZUNO SPORTSTYLE)

別具空間感的木製休閒氛圍，乃是由本地知名木匠職人單位START FROM ZERO及SIGN PAINTING藝術家KATOL聯手打造。（MIZUNO SPORTSTYLE）

而以往在香港很難親身購買到MIZUNO SPORTSTYLE產品，只能透過www.mizunosportstyle.com.hk購買，難以親自試上腳考量Size，不過最近就迎來好消息，事關MIZUNO SPORTSTYLE已落戶旺角THE FOREST運動大本營，開設全港首間專門店，店內以純木作裝潢主調，別具空間感的休閒氛圍，乃是由本地知名木匠職人單位START FROM ZERO及SIGN PAINTING藝術家KATOL聯手打造，值得到此打卡一遊。