英倫設計鬼才Tom Dixon的10個小故事　愛飲珍奶、曾組樂隊出唱片

來自英國，專注工業設計與室內家居，Tom Dixon是當代評價最高，最受歡迎的工業設計師。他不是正在狂設計，就是在設計歷險路上。他的標配，總是凝聚著異材質、工業結構、色彩冒險、金屬華麗的綜合體。



還記得2018年 IKEA重量級聯名設計的DELAKTIG開放式沙發嗎? 可以拼組成各種方向躺臥皆可，應對生活各種需求，如此玩性大發，呈現個性化組合方式，正是Tom Dixon被冠上天生反骨叛逆鬼才的經典特質。

2018年，Tom Dixon與IKEA推出的重磅聯名沙發DELAKTIG。（IKEA）

擅長用創新手法打造與眾不同品項，Tom Dixon設計生涯初期為大型連鎖家具零售商 Habita、芬蘭家具品牌 Artek、義大利家具大廠Magis、Cappelini、燈具品牌Forcarini設計家具。 2002年始創立同名自有品牌「Tom Dixon」。

被世界看見的起點，是在80年代後期設計出知名的S-Chair椅，因為其出色線條外型，被全球各地博物館收藏，自此，作品被廣泛認可，設計品項更涵蓋法國連鎖飯店Pull Man、Mondrian Hotel 設計空間；東京澀谷shibuya sky景觀高空吧Paradise Lounge委任Tom Dixon設計團隊為展望台一覽東京景色的魔幻酒吧籌畫設計等。

東京澀谷shibuya sky景觀高空吧Paradise Lounge由Tom Dixon團隊操刀。（SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE Corporation）

在2002年和 David Begg 所創立同名品牌Tom Dixon，設計和生產傢俱和燈飾與家居系列，經典且廣受好評的 Copper Shade、Mirror Ball 以及近期的 Beat Light燈， Slouch沙發椅，他的狂派工業設計狂想品項，甚至擴及3C無線電充、健身啞鈴、洗手沐浴乳、抱枕、香氛蠟燭都有獨樹一幟的靈感表現。

今年米蘭設計周，Tom Dixon選擇義大利皮革精品Valextra，與之策畫了「Black Light」燈展，並和食物設計工作室Arabeschi di Latte合作，獻上全新的Press玻璃器皿系列。多元化展現創意、專注傳遞復興英倫工業精神，和個人主義創新為圭臬，Tom Dixon也總是成功地將設計靈感轉化成為空間焦點。

10個Tom Dixon的冷知識，認識這名英倫工業風設計鬼才。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. S-Chair原來是隻雞。

2002年和 David Begg用自己的名字成立同名品牌Tom Dixon，並以成名作 S-Chair 獲得紐約現代藝術館MOMA永久收藏。初版以柳條與藤莖編織，後與家具公司Cappellini推出烤漆金屬結構。這款經典椅也再次出現在他2021夏季上海旗艦店開幕前導影片中。片中他背著S Chair輕鬆跨越馬路，顯示此椅之於Tom Dixon意義非凡。讓各大博物館永久收藏並被解讀為展現優雅女性身形的設計椅，Tom Dixon卻自白，初心其實在草稿本上畫的想的都是隻雞。

2. 其實想和IKEA聯名的品項是棺木。

IKEA設計總監Marcus Engman透露，「當初2018年跨界聯名計畫，Tom Dixon原本提出想要做一些和棺材有關的東西，」關於這個提議Marcus禮貌的回覆：「我們對那些想法不太感興趣。」最終決定要一同挑戰整個家飾業，完成機能、品質、創意、平價兼具的DELAKTIG沙發和立燈。

3. 世紀名燈來自對外太空的迷戀。

在各大飯店餐廳常可見身影的Copper Shade燈靈感，來自普普藝術結合太空時代的太空人圓形頭罩。最特殊的紅銅球狀燈罩外型，利用聚碳酸脂球形鍍上極薄的金屬膜，輕易營造鏡面反射魔幻科技感，燈具不再只是照明，畫下居家就是藝術場域的highlight註記。

4. 大隱於市。

雖然設計家居為得就是博人眼球，Tom Dixon高辨識度的Mirror Ball，在設計時有更崇高的構想，希望讓這款圓形幾何的吊燈，透過鏡像反射融入環境中，自然而然與空間合而為一。最特別的是將黃金以真空電鍍上在燈罩內裡而非表面，所以完成品的色澤均勻亮麗不易落漆。

5. 明明看似飛碟造型，原創想的竟然是......。

就說這個男人很難猜，經典Void 飛碟吊燈原先設計靈感並不是飛碟，而且還有兩種說法⸺一是人手一瓶的保溫瓶；另一說則是來自奧運選手身上掛的獎牌，燈罩製作成紅黃銅和不鏽鋼三種材質，正好符合奧運獎牌金銀銅牌。光源來自微型鹵素燈泡隱藏不可見，微光包覆的整顆燈就好像個自然發光體一般美麗。

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6. 安怎！逛印度菜市場理由硬是不一樣。

廣為人知的Beat系列燈款，靈感來自前往印度旅行中，行走菜市場時遇見的鍋碗瓢盆小店，敲打紋則來自印度村落的手工孔洞敲槌藝術，這個旅行靈感讓他最後聘請北印度Moradabad工匠敲打黃銅材質的餐桌物件，完成如Beat Floor Light Black 黑金錐瓶立燈、來自茶壺轉化為燈罩的最佳燈具。

7. 連原廠都難以解釋的複雜製程。

近年在各大家居設計展場大放光芒的Melt宇宙吊燈款，概念來自電影《星際效應》蟲洞意象。聚碳酸酯耐熱耐衝擊、高透光且不易變質的環保無毒塑料材質為燈具主材料，將紅銅、鉻或黃金溶液，以類真空電鍍方式融合在整顆球體之上，塑造不規則外型。重點在明與滅間，有著如火山熔岩液體的視覺驚喜。Tom Dixon在2018年十月設定為「照明月」（Lighting Month），製作微電影「Sleep」來呼應這款經典名燈，找來自瑞典的女性設計師團體 FRONT合作的Melt Light，再推Melt Mini款，符合更多元空間需求。

8. 斜槓電銲插柳柳成枝。

眾所周知Tom Dixon對音樂的狂熱，他在70年代和朋友合組「Funkapolitan」樂團，擔任貝斯手，以Disco-Punk曲風為樂團精神，並推出過正式專輯和EP單曲，哪知當時埋下了設計種子，樂團表演時引起樂迷共鳴的電焊表演，在日後造就了他以金屬三角組合的Pylon Chair。Tom Dixon最初單純想自我挑戰世界最輕金屬椅，就選擇以鋼絲纖維堆疊成椅，造型獨特意外被Capellini納入生產線長達20年。雖然結果不是世界最輕最舒適的椅子，但肯定是世界最知名、也最獨特造型的椅子之一了。

9. 親自下海示範如何坐出舒適新高度。

Wingback單人沙發是Tom Dixon經典設計之一。結合傳統Wingback和古典紳士椅而成因為後背兩側收緊有如服裝腰身，展現摩登線條。比坊間賣彈簧床家具廣告更有誠意，在Tom Dixon少數為設計親身上陣的示範影片中，展現了他吃喝睡閱讀健身舉重沉思騎乘，都在這張沙發上完成的熱情。

10. 搖滾不羈風格其來有自。

Tom Dixon曾經多次訪台，每次工作人員為他準備，也是他下機最期待的第一杯飲料，不是高價稀世罕品，是有點像他經典mirror ball 吊燈、和你我一樣都著迷的⸺珍珠奶茶。英倫設計師卻非英國出生。Tom Dixon出生於北非突尼西亞，父親是英國人，母親是法國人，在他四歲時才舉家遷返英國倫敦。在他的設計基因中延續著混血DNA，設計與搖滾、英倫且異國，他的每一個前進腳步都像一個驚嘆號，異於常規卻總不流俗。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：設計說故事／愛喝珍奶、當過貝斯手「Tom Dixon」的十個小故事，認識這位當代人氣最旺的英倫工業設計鬼才】