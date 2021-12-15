Dior FW22男裝向Jack Kerouac致敬　認識垮掉的一代次文化風韻

【Dior】近年LVMH旗下的大品牌持續探索美國文化，LOUIS VUITTON過去幾年在Virgil Abloh帶領下自然不用多說，連英國人Kim Jones也是如此，2017年策動過LOUIS VUITTON × Supreme，轉移到Dior Men後則先後找來Kenny Scharf及Travis Scott合作，到最新的FW22，更走向深層次，向Jack Kerouac和背後的Beat Generation致敬。



Dior FW22，直截了當地將Jack Kerouac最後著作《科迪的幻象》封面印在服飾之上。（Dior）

對於年輕人而言，James Jebbia與Travis Scott的名字或許更響亮，但宏觀一點，就整個美國文化發展史角度處看，Jack Kerouac無疑影響力更甚，事關美國史上其中首個出現的次文化：垮掉的一代（Beat Generation） 或稱疲憊的一代，正是由Jack Kerouac與他的反叛意志所開闢出來。

Beatnik的風格造型。（All That's Interesting）

先簡述一下Jack Kerouac生處的1950年代之時代背景，那時美國走出二次大戰的陰霾，百廢待興，政府大力發展工商業，力求讓社會盡快重回正軌，雖然成績顯著，美國自1940年代尾至70年代一直處於經濟高速發展的黃金時期，華爾街股市從1949到57年間，幾乎毫無阻力地高速上揚，美國成為世界第一強國，資本主義達至頂峰。

Jack Kerouac穿上Tweed Jacket，別有一番味道。（Jack Kerouac）

然而資本主義發展澎湃背後，卻使到主流價值觀趨向單一化，人人物質生活至上，年青人努力讀書找好工作，事業有成後則成家立室，生兒育女，然後丈夫繼續出外打拼工作，妻子則留在家中照顧孩子……如斯欣欣向榮的願景與意識形態，逐漸牢靠當時的主流大眾。然而這份一元性，卻令知識、文化藝術界份子感到厭惡甚至開始反動，為提倡思想自由，打破唯我獨尊之文化秩序，他們與不同的藝術與學術形式，向主流唱反調，例如講求即興的Jazz，與無序的抽象表現主義Abstract Expressionism均是其一，而文學世界的反動代表，正是Beat Generation，而當中首要人物，正正是Jack Kerouac與其名作《On The Road》。

Beatnik打扮標奇立異，講求自我而反對主流，亦由於他們相較窮困之故，當時普遍只能夠到二手市場置裝，然而正是這種放蕩落魄，讓上述打扮理念植根青年人當中，成為街頭時裝的先驅。

躺平這概念近年在內地盛行，但其實在數十年前的美國，某程度相似地出現過了。

Beat Generation不但是後現代主義文學文學重要分支，也是一種生活態度，推崇這種生活態度的人，則稱作Beatnik。Beatnik大多來自社會低下階層，個性粗獷豪遇、放蕩不羈，打扮更是不修邊幅、披頭散髮，同時間又不熱衷工作，拒絕承擔社會意務，一切以享樂為先，以如斯離經叛道方式，挑戰主流世界的秩序，縱然外表落魄，心靈卻敢於追求自我而純潔高貴，與其無止境營營役役追求物價生活，其實人生得意須盡歡還更開心。因此Beat這個字詞傳統上雖然有潦倒之意，但Jack Kerouac 1948年提出Beat Generation此字組時，卻賦予了它具備狂歡與幸福的義理。

《On The Road》偉大之處，從來並非其文章結構與故事排序（反而它以結構潦倒而見稱），而是小說中所提倡的生活態度和精神境界，完全觸動到當時的年青人。

《On The Road》故事背景的意像。（Scroll）

要體現Beat Generation生活形式，Jack Kerouac 1957年自傳式小說《On The Road》，以主人公Dean Moriarty和Sal Paradise為重心，講述他們沿途以順水車方式，在美國穿州過省再到墨西哥，這種漫無目的生活故事。主人公身無分文，無實事可做，只能透過打散工過活，其間伴隨着的，就只有毒品、爵士樂和性愛，如斯價值觀，固然受到主流社會的不恥和輕視，然而正是這種無憂無慮，純粹享樂，Dean和Sal卻得到了精神世界的真正自由。《On The Road》偉大之處，從來並非其文章結構與故事排序（反而它以結構潦倒而見稱），而是小說中所提倡的生活態度和精神境界，完全觸動到當時的年青一代，這批青年人的名字，包括Bob Dylan、Van Morrison、Jim Morrison、Jerry Garcia、Patti Smith、David Bowie等人，也對後世比Beat Generation覆蓋程度更廣的Hippie Movement帶來深遠影響，算是西方青年人另類思想解放的啟蒙運動。

除Jack Kerouac外，Allen Ginsberg也是垮掉的一代文學流派中的重要人物，代表作為長詩《嚎叫》，極盡破落淫穢，卻是不世經典。（Allen Ginsberg）

The Beat Museum Jack Kerouac親自著用過的Tweed Jacket。（The Beat Museum）

正正是青年人影響深遠，一向熱忱於青春次文化的Kim Jones當然對Beat Generation和Jack Kerouac別有一番感悟。據Kim Jones自述，在孩童時代他爸媽攜他遊覽三藩市，便曾到訪過當地的The Beat Museum，館內展示了一件Jack Kerouac親自著用過的Tweed Jacket，衣服粗獷潦倒的風格，一直記憶猶新。

Beatnik在配搭上各成一派，剪裁上總會蓬蓬鬆鬆，衣不稱身，給予人一種波希文亞式的落泊與自在。（Dior）

Dior FW22 Collection。（Dior）

+ 8

故今次Dior FW22 Collection，便向Jack Kerouac作深切致敬，不但直接將Jack Kerouac肖像及其最後著作《科迪的幻象》封面印在服飾之上，也將Tweed Jacket、Flannel Shirt、Knitwear這些Jack與Beatnik當年熱中著用的衣物，重新以當代形式顯示。或許有人會認為Tweed Jacket、Knitwear等都不過是服裝世界常見之物，絕非跨掉派專利，然而Beatnik在配搭上卻當真有各成一派作風，首先剪裁上總愛蓬蓬鬆鬆，衣不稱身，給予人一種波希文亞式的落泊與自在。

深具冬日色彩的雪柄冷衫是今季最大亮點。（Dior）

+ 1

另外圖案方面則很喜歡於上衣裡添加圖騰，無論是西裝褸、恤衫還是毛衣亦如是，留意Kim Jones在Knitwear方面的發揮特別明顯，將深具冬日色彩的雪柄冷衫製成多種式樣，有些甚至具備閃爍色彩（想必要利用了具Metallic效果的針線編織），把Beat Generation與時下流行的Outdoor元素合而為一，既具潮流美感又別具特色，Kim Jones一貫拿手好戲。