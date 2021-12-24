4款被低估的日系手錶　G-SHOCK合金錶、SEIKO復刻運動錶CP值極高

日系錶經常有不少好選擇，當中很多「價值」都比它本身的「價格」要高很多。

文：Jimmy Mo（GQ Taiwan）



1. SEIKO Prospex 1959 Alpinist復刻款

這只復科款源自於 1959 年問世時被稱為 Seiko Laurel Alpinist 的腕錶，那是Seiko 進攻登山運動表的一鳴驚人之作，特殊錶帶套的設計除了防止沙塵進入錶殼，並保護手錶不受汗水侵害，三、六、九與十二點鐘的小山般標誌正符合「Alpinist」（登山者）的命名。

1956 年，日本登山隊首次登上喜馬拉雅山的馬納斯魯峰，帶起了大和民族向全世界探險的熱潮，同時期該國的南極探險隊在冰天雪地裡創立了昭和站，引發了Seiko為極限探險活動開發專用機械錶的雄心。而Alpinist不僅在日本取得極大銷售成功，其優異的功能與比瑞士錶廠更實惠的價格，更獲得其他國家熱愛戶外運動者的的喜愛，算是奠定今日日本錶國際地位的關鍵。而1965年精工推出Prospex潛水錶後，以這個名子發展出多款不同運動功能錶，讓Alpinist的二手錶更顯洛陽紙貴。

Prospex 1959 Alpinist顧名思義就是以精工Prospex日新月異的機芯系統，重新詮釋當年Alpinist，不鏽鋼錶殼上改用防眩鍍膜處理盒形藍寶石水晶錶面。除了推出3000只含原始錶帶保護錶的限量款設計（售價3,000歐元），還有三款錶盤顏色與設計不同的商業版，定價750歐元。

2. Orient Star 東方之星 RK-AZ0001S

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如果你跟老爸說東方之星，他看了標誌可能會說，不對，這是東方霸王，因為在他年輕時，該品牌是時髦年輕人會努力省錢買的最棒的日本名錶，有別於其他Seiko或Citizen等牌子摩登簡約設計，東方之星錶面就花俏許多。2000年左右品牌被Seiko Epson買下後幾番輾轉，中文名子也跟改了，市場也主要以日本為主。

該品牌最讓人津津樂道的就是錶盤鏤空設計，性價比極高。這種看時間都看得很有趣味的錶盤鏤空設計，在瑞士頂級錶牌其實並不難見到，但是價格通常是東方之星的數倍，然而後者價格合理之餘當然也不是混水摸魚，畢竟日系匠人精神與美學真的發揮起來，都是水準之上。

RK-AZ0001S是品牌慶祝創立七十年的紀念款，錶盤鏤空的概念算是相當大膽，在美學與工藝表現上營造視覺衝突的戲劇效果，簡言之以巴洛克金碧輝煌的手法，對比極度挖空錶盤的藝高人膽大的設計，連具有減震功能的的自製矽擒縱輪的元件是亮藍色與金色組合，豈止是漂亮，70 小時的動力儲備比前一代機芯整整多了20個小時。日本定價¥ 319,000，約2萬2千港幣。

3. G-SHOCK GMW-B5000TR-9JR

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幾年前G-Shock將從1983年上市的GMW B5000系列配備不銹鋼金屬錶殼，不只創造銷售一空台日都斷貨盛況，更讓G-Shock可以正正當當賣一隻錶幾萬台幣的行情。Casio嘗盡甜頭也繼續新合金錶款的開發，與日本最創新的鋼鐵集團新日鐵組成戰略聯盟，今年完成了以新型鈦合金材質完成了這款魔幻又瑰麗的款式，讓人忘了這個品牌可是從塑膠表殼起家的。

這次創新的合金被原廠稱為「TranTixxii」，擁有鈦金屬的所有特性，輕巧且觸感溫和，硬度卻是純鈦的兩倍，而這樣的硬度卻又能夠經過表面處裡而達到不鏽鋼鏡面效果，再加上透過離子鍍 (IP) 塗層上色，錶殼與錶帶出現了紅色、藍色、淺灰色、深灰色和金色的效果，視覺上顯得更輕盈、活潑，沒有不銹鋼材質的笨重感。如果你平日喜歡穿著顏色沉穩或單色系服裝，戴這支錶絕對會讓人印象深刻，老爸適合，你也適合。香港Casio網站定價HK$13,980。

4. Citizen Caliber 0200

日本錶在技術上其實有很多世界先驅的發明，當中星辰錶在1976年就發明了全球首款以光作為能源驅動運作的腕錶，但是主要是以石英表為主。真要進入高級機械錶領域，那就得靠近10年前買下了瑞士機芯製造商 La Jou Pele，來讓專業能力突飛猛進，只是似乎放牛吃草，沒甚麼了不起的研究合作，直到今年推出了0200 型機芯（還是在日本生產），其無卡度游絲與琺碼擺輪、橋板的佈局都非昔日Citizen機芯敢奢望的頂級機械錶規格，配備在這款Caliber 0200（日本國內型號是Ref.NC0200-90E）上，不只跟長期競爭者Grand Seiko終於可以一校長短，品牌也夠資格大言不慚宣稱該款精準度超過瑞士天文台計時能。

造型上，Citizen絕對是現代Dress Watch的表率，但在簡約耐看的外型下，0200 型機芯的擺輪與游絲配置產生的防震功能極佳（看不懂這個專業術語沒關係，反正意思就是代表頂級瑞士機械錶規格），單向上鏈也相當有效率，在辦公室輕鬆轉幾下就好。日前在台灣展示時，讓許多資深藏家對Citizen進軍高價款（價格當然還是遠低於瑞士錶款）的成果，印象相當深刻。台灣定價NT$ 170,000，尚未正式推出。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：4款高CP值日系好錶，從復刻運動錶到石英到鏤空都一應俱全】