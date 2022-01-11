不做名牌奴隸│The North Face XX KAWS開賣前　重溫單品輝煌歷史

【KAWS/ The North Face / 聯乘】作為2022年初其中一個最矚目聯乘，The North Face XX KAWS 1月13日便會正式與香港開售，想來潮流人早已看過系列中的產品資訊，亦早已計劃好到時搶購哪一款單品了吧。



The North Face XX KAWS即將登場。（The North Face）

然而究其觀之，今次The North Face XX KAWS系列除了展示出KAWS標誌性的抽象吸睛圖案及「XX」標記外，其實The North Face本身亦精銳盡出，許多品牌歷史上意義非凡，影響深遠的經典單品，今次都一一被帶到系列之中。建議搶購之前做少少功課，了解一下這些Item的歷史故事和獨特性，而非一味專注產品可以在StockX炒賣到多少錢了吧。

NUPTSE JACKET是The North Face XX KAWS系列一大焦點作。（The North Face）

（The North Face）

羽絨褸是The North Face XX KAWS系列一大焦點作，品牌方面更以復古1996年制式NUPTSE JACKET作基礎褸款，結合撞色拼貼及KAWS招牌藝術圖像，設計出來數款作品均極之搶眼，潮味十足。

自1990年代開始，NUPTSE JACKET及MOUNTAIN JACKET均深受紐約居民歡迎。（網上圖片）

不過NUPTSE JACKET的潮流地位，其實早在上世紀90年代已開始，它堪稱引領The North Face由專業戶外界別至街頭世界的第一神物。話說1992年，TNF以"Light is right"作原理，並以尼泊爾喜馬拉雅山脈裡一座名曰Nuptse的山峰命名，推出NUPTSE JACKET，標榜觸感舒適、溫暖、實用、輕便於一身。

Hip hop界人士對NUPTSE JACKET尤其喜歡。（the_notorious_big__1997）

本來針對戶外環境而造，但NUPTSE JACKET很快便深受世上最大都市紐約的市民推崇，不但年青學生會著用NUPTSE JACKET上學，連Hip Hop界別同樣對它格外珍視，The Notorious B.I.G.和Mase等當時音樂巨頭，均會穿上大兩個碼的NUPTSE JACKET，再配以超闊Cut牛仔褲及厚重工裝Boots（尤以Timberland最受歡迎），成就出當時Street Fashion亮麗風景，也將The North Face和NUPTSE JACKET推向潮流境地，甚麼The North Face × Supreme在時裝界大殺四方，那已是後話了。

The North Face XX KAWS RETRO 1986 MOUNTAIN JACKET。（The North Face）

至於MOUNTAIN JACKET也是The North Face XX KAWS一大重點，但它的外觀明顯與大家所認識的TNF MOUNTAIN JACKET有所不同，這是涉及到另一個更遙遠的故事，亦同NUPTSE JACKET不無關係。MOUNTAIN JACKET創製於1985年，推出之初還未涉及到普羅大眾層面，主要應用在登山領域，轉輾點來自1987年。

The North Face XX KAWS MOUNTAIN JACKET少有地採用1986年制式製作。（The North Face）

Sally McCoy在戶外世界可是大有名頭。（mountainblog）

當年The North Face設備總監Sally McCoy在多位專業登山者陪伴下，展開了一個由The North Face贊助，名為Snowbird Expedition的珠穆朗瑪峰登頂探險之旅。雖然該小組未能到達山頂，但旅程經歷讓Sally McCoy啟發甚多，回到美國後，即與設計團隊聯手合作，製作出NUPTSE JACKET、DENALI FLEECE之餘，也嘗試改良MOUNTAIN JACKET，透過數年努力不懈，到1990年終於改製現今流通的版本，隨後94年更製造出輕量版Mountain Light Jacket，立即風行日本潮流及美國Hip Hop界，LL Cool J名曲《How I'm Comin'》，正是著用MOUNTAIN JACKET上場。

2020年The North Face亦曾復刻1994年版本MOUNTAIN JACKET。（The North Face）

有趣是今次聯乘系列The North Face沒有選用受人熟識的90年代制式，而採用1986年元祖版本MOUNTAIN JACKET，衣版和物料構造均有所不同，追求Old School風味的人最不能夠錯過。

The North Face XX KAWS BASECAMP DUFFEL。（The North Face）

+ 4

配件方面同屬焦點，除羽絨手套和面罩外，背包與圓筒袋合一的BASECAMP DUFFEL，格外矚目。此袋創世於1979年，本名The North Face Soft Luggage Duffel，到1985年則改名為BASECAMP Vinyl Duffel。特點是極強堅固度，採用1000D熱塑性彈性體Thermoplastic Elastomer及840-denier Jr. Ballistic Nylon（專為軍用防彈衣開發的物料）製造，能夠勝任任何極端惡劣天氣。堪稱The North Face最知名袋款，今次連同NUPTSE JACKET、MOUNTAIN JACKET一同搬到與KAWS合作系列中去，證明品牌對今次聯乘的高度重視。（The North Face XX KAWS期間限定店將於 1月13日至23日登陸中環置地廣場中庭及BELOWGROUND，產品屆時將現場發售）

The North Face XX KAWS其他單品：