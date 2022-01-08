鬼才Aitor Throup設計展登陸K11 MUSEA　以人體工學理念解剖服裝

【展覽】雖然Aitor Throup這位時裝設計師名號於香港所知者甚少，遠不及同年代的Jonathan Anderson、Virgil Abloh、Craig Green及Demna Gvasalia等於雷貫耳，但這不過是因為Aitor本人生性低調而已，論才華與前瞻性，他實在毫不遜於上述這些中生代大師。



「15YearsOfAitorThroupStudio」作品展位於K11 MUSEA 6樓610。（K11 MUSEA）

Aitor Throup本人。（Meinke Klein）

打趣地說，Aitor Throup向來是時裝圈內人用來「考牌」的一個名字，即是若果你問人家知不知道阿部千登勢是誰？凡喜歡買衫的人，想來十居其九也該知曉，亦擁有她設計的Nike波鞋，因此問來沒甚意思。不過若然有人喜歡傾談Linda Loppa、Un-Heavens Gate Nike Dunk SB或者本文主角Aitor Throup，那麼這個人無論如何都有些意思了……雖然如此形容有些市儈，卻是鐵一般的心態和事實，只是很多平常裝作博愛的人不願意承認吧。

Aitor Throup的設計草別樹一格。（Aitor Throup）

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那麼這位Aitor Throup何方神聖？首先他並非來自時裝人所熟識的歐美日地區，而是阿根廷布宜諾斯艾利斯，由於母親任職醫生之故，Aitor Throup自小便沉浸在醫學氛圍裡長大，當中尤其對解剖學有濃厚興趣。那究竟他曾否當真解剖過屍體就不得而知，只知道長大後Aitor放棄學醫之志願，轉投時裝世界，先移居英國，畢業於Manchester Metropolitan University時裝設計系，再於2006年在Royal College of Art獲取Fashion Menswear碩士學位，07年即開設自家A.T. Studio。

由於設計建基於人體工學，Aitor Throup出品的服裝輪廓別具一格，穿上身體上更無比舒適。（K11 MUSEA）

留意雖然沒有繼承母志從醫，但解剖學的思維理念其實一直植根Aitor Throup腦海之中，他的創作理念向來視衣服為人類第二層皮膚，人體上的肌肉紋理與關節移動，Aitor都有精準掌握。留意Aitor Throup不但透過這種對人體工學的精準掌握去設計衣服，更研發到人體模型之上，例如在2016年英國，他曾發表6件名為New Object Research的傑作。表面上這6套面具男造型乃是由真人模特兒穿上來固定，不過事實上內裡沒有真人，只是一個木偶而已，但木偶的精準結構和比例，卻是它們乍看來和真人無異。

New Object Research木偶。（Aitor Throup）

在多位工作人員用條子的操縱下，這些木偶每個都「行得走得」，走動的姿勢動作，更與真實人類無分別。（Aitor Throup）

6件New Object Research木偶的4件被帶到今次「15YearsOfAitorThroupStudio」參展。（K11 MUSEA）

而且在多位工作人員用條子的操縱下，這些木偶每個都「行得走得」，走動的姿勢動作，更與真實人類無分別，足以證明在Aitor Throup近乎完美的解剖、計算和物料構成下，衣服本身就能夠表現出有機生命體應有的輪廓和動態，堪稱將時裝與科學神級合一的巔峰巨作。

Shiva Skull Bag骷髏頭袋。（K11 MUSEA）

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至於Shiva Skull Bag骷髏頭袋，同樣是Aitor Throup曠世巨傑，厲害之處是設計師只利用簡單的2D布塊，便縫隙出與真實人頭骨一模一樣的3D骷髏頭出來，既幾可亂真，亦彰顯出Aitor Throup製作服飾時的精密計算，完全達到科學家研究之級別。

Aitor Throup × Stone Island系列。（K11 MUSEA）

2009年Aitor Throup更獲UMBRO慧眼識英雄，邀請共同設計當年英格蘭國家足球隊隊衣。（Aitor Throup）

另外Aitor Throup童年長於阿根廷，移居英國先後生活於般尼、曼徹斯特、倫敦等地，受足球文化影響甚深，故此在創作自家品牌發展道路上，亦不時與Umbro、Stone Island及C.P. Company等對Casuals足球次文化至關重要的品牌合作，製作聯乘服飾，當中Aitor Throup × Stone Island系列更被英國知名Victoria and Albert Museum買下其作品收購。到2009年Aitor Throup更獲UMBRO慧眼識英雄，邀請共同設計當年英格蘭國家足球隊隊衣，用以提升球員表現。

展覽日期為2021年12月22日至2022年2月20日（逢星期一休館）。（K11 MUSEA）

總之Aitor Throup的傳奇與豐功偉績，委實不勝舉枚，網上雖然可找到很多相關資料，但對於過往未曾接觸過這位鬼才的人，若沒有見過實物，一切亦只是紙上談兵。喜幸最近K11 MUSEA成功邀請到本地Avant-garde服裝店INK合作，為Aitor Throup在香港舉辦的首個全系列回顧展「15YearsOfAitorThroupStudio」，將品牌多次經典作品，真實地展出於人前，包括上述提及過的Shiva Skull Bag、New Object Research、Aitor Throup × Stone Island系列等過百件作品。對於本地時裝設計學生而言，在開關無期之下難以飛到外國，現在難得親身接觸到西方服裝大師真品，絕對是難得的學習體驗。