木村拓哉聯乘藤原浩　潮神與男神打造fragment別注音樂會紀念品

【木村拓哉聯乘藤原浩】這兩日最轟動的時尚消息，一定是藤原浩在社交平台宣佈fragment design將與木村拓哉聯乘合作，推出一系列別注音樂會紀念品。



木村拓哉聯乘藤原浩他以老鷹為主題（fragment）

眾所周知，藤原浩是潮神，而木村拓哉則是男神，二人合作定必帶來「1+1>2」效應。是次聯乘源於木村拓哉於1月22日發表個人專輯《Next Destination》和巡迴演唱會活動，藤原浩fragment design為木村拓哉打造一系列紀念品。

木村拓哉與藤原浩同是傳奇銀器品牌Goro’s的忠實擁躉，「fragment design x TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」用上 常見於Goro’s設計的老鷹圖像，配合Futuristic的構圖，系列包括 T-Shirt、Hoodie、Tote Bag、頭巾等單品，價格界乎¥1,300至¥6,000之間，如此實惠，被秒殺是意料中事。

「fragment design x TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」別注紀念品（Johnny's）

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