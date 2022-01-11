CITY BOY穿搭3大隱藏標配：膠袋、外賣杯還有這個　低成本做型男

日本風尚雜誌《 POPEYE 》在 2012 年由木下孝浩接任總編之下，從原本單純介紹美式風格服飾，變成一本主要以 Lifestyle 為導向的雜誌，將《 POPEYE 》從谷底拉回，成為年輕人中炙手可熱的刊物，其中造型總監長谷川昭雄更是功不可沒，在他的造型和風格定義之下，原本《 POPEYE 》標語中「Magazine for City Boys」的「City Boys」一詞成為穿搭風格。



如何當位 City Boy ？

不過其實際上「 City Boy 」一詞一直是指「熱愛生活，且積極樂觀面對自己，具有獨樹一格的生活風格」的一群人，因此可以從長谷川昭雄所搭的造型照看出來，除了隨性寬鬆的美式服飾之外，更多的「生活上的不經意」，講求隨性但不隨便的生活感，才能營造出所謂不做作的 City Boy 味道。但如果非要刻意打造出這種氛圍，其實有一些生活配件比穿整身 City Boy 品牌更能體現出來那種氛圍，這次直接傳授給各位。

City Boy 不刻意的生活感-白色塑膠袋

（Source：wear.jp@@jaylai；IG@ ah.houyhnhnm）

你沒看錯，就是常見的白色塑膠袋，甚至在便利商店就能購得的那一種，你可以從長谷川昭雄所拍攝的企劃中，時常看見麻豆手上提著白色塑膠袋，裡面可能是剛從商店購買完的食材、食物及民生用品，就此如此隨性。

正因為 City Boy 是講求一個不刻意的生活感，可能只是從便利商店返回家途中的漫步悠閒，穿著好看的衣服，手拿著一只隨性的白色塑膠袋，裡面裝了一些東西，這個狀態之下整個 City Boy 生活感立即呈現。當然地，你要挑惕一點可以挑選什麼「有機商店」的白色環保塑膠袋，讓整個態度再提升。

City Boy 不刻意的生活感-飲料杯

（Source：IG@jjunp；IG@ah.houyhnhnm）

就如同上述的白色塑膠袋，不時也能在長谷川昭雄所執導的形象中，看見手拿飲料杯的麻豆，且看向別處，亦或是悠悠哉哉地走在街頭，不小心被他人拍攝到的感覺，同時讓經過的路人，一看就知道你是懂得生活和品味的男子。

當然地，飲料杯對於 City Boys 也是有一定的要求，像是最好是白色的，並且是熱飲，像是咖啡或是茶類，攜帶盡量少使用提袋，而是純粹手拿，不時拿起啜上一口，更能呈現出 City Boy 那種從容不迫的感覺。當然地，你可以挑選一個環保的好看的隨身杯，強調出你對於環保的重視程度。

City Boy 不刻意的生活感-有線耳機

（Source：IG@wyy_607；IG＠ah.houyhnhnm）

City Boys 除了身著寬鬆的美式復古服裝之外，一副對於現今有點復古感的有線耳機也可以說是必備單品，不只是聽歌所使用，也是一個穿搭配件，一戴上能輕易體現出 City Boys 崇尚純粹、簡單的精神層面。就連由長谷川昭雄所操刀的 WTAPS Lookbook 中都能時常看見麻豆帶著有線耳機。

當然地，有線耳機的挑選也是盡量以素面為主，因為有線，不能再增加視覺上的複雜程度，像是 Apple EarPods 就是最常見的，當然耳罩式的也通用，再放一些 Lo-Fi 音樂，沈浸其中，讓你舉手投足都像一位 City Boy 。當然地，無線的 Apple AirPods 也是可以，但是建議搭配一些比較正裝的服飾，像是長版大衣，營造出更具成熟味的商務 City Boy 。

以上三樣單品就是 City Boys Look 中最常見的配件，若已經覺得自己搭配的已經非常到味，但拍照出來總是少一味，不妨從以上「單品」著手，可能只能幾百元就能搞定，立馬提升你的 CITY 感。不過若是想要從裡而外的當位有質感的 City Boy ，建議你還是從內心出發，做一個對於生活講究、積極面對人生的態度 Boy 。

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