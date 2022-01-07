Prada與adidas第3度合作1月13啟動　誓要讓Forum成為年度神鞋？

【adidas/ Prada/ 聯乘】自Yeezy Boost從人氣頂峯退下來之後，adidas一直希望研發球鞋接捧，以應對Nike Dunk在潮流市場上的步步進逼，而以目前形勢看來，近來逐漸復興的Forum，無疑是三間牌2022年最有能力挑戰Dunk球鞋王者寶座的神兵利器，值得潮流人拭目以待。



adidas Forum上年開始強勢回歸。（Vintage Sneaker Thailand）

雖然對於普羅大眾而言，過往adidas Forum的熟知程度遠不及Stan Smith和Superstar，甚至連Micropacer或Gazelle也有所不及，但其實自1983年誕生以來，Forum便一直以「這麼遠，那麼近」之形式，深深影響潮流世界。

從心理治療師用索帶穩定病人情緒這個行為上獲取靈感，將一條堅韌魔術貼加入到鞋腳踝位置上。（adidas-originals-forum）

回到1983年，法國設計師Jacques Chassaing希望製作出一對能夠適合整個籃球團隊所有崗位成員著用的全方位球鞋。經過與教練人員和球員多番溝通後，Jacques找出當時普遍籃球鞋腳踝缺乏保護性這弱點，如是者他從心理治療師用索帶穩定病人情緒這個行為上獲取靈感，將一條堅韌魔術貼加入到鞋腳踝位置上，稱之為「Criss-cross Ankle System」，用以保護整個區域。

在1984年洛杉磯奧運會籃球選拔賽期間，Jordan便曾穿上Forum比賽。（huntingforkicks）

來到1984年，Forum漸漸開始受到籃球員重視，著用上場作賽，當中包括了青年時代的Michael Jordan，此時這位日後的籃球之神尚未簽約Nike，因此在1984年洛杉磯奧運會籃球選拔賽期間，Jordan便曾穿上Forum比賽，可惜至知已甚至人著曉了。

為慶祝傳奇Hip hop廠牌Def Jam成立25周年的別注Forum。（grailed）

Jeremy Scott 2003年adidas與合作，製作出100對Full Print美金圖案Forum。（grailed）

與adidas Superstar一樣，Forum亦曾與音樂文化有過深切交往，話說在2009年，為慶祝傳奇Hip hop廠牌Def Jam成立25周年，雙方便推出多款聯乘波鞋，當中Forum佔兩對，分別推出了黑色和紅色版本，引來一時佳話。不過那個時代Forum最引人入勝之作，還是首推與Jeremy Scott的合作，話時03年adidas與這位搞怪設計師合作，製作出100對Full Print圖案Forum，搶眼配色連結浮誇飛翼，大獲好評之餘，也開拓出Jeremy Scott與adidas長期合作關係，這對美鈔Forum往後亦多次被復刻，最近一次正是上年2021年。

Bad Bunny × adidas Forum。（adidas）

而隨着復刻Old School系球鞋持續大盛，adidas近年也大力力捧Forum上位，除復刻Jeremy Scott別注外，亦與西方超人氣歌手Bad Bunny（遺憾在香港好像無甚麼人認識……）打造聯乘，將魔術貼更改為尼龍索帶結構，叫人耳目一新，也進一步提升Forum潮流地位。

Prada × adidas Forum其實早在上年9月便曾流星式曝光過，被A$AP Rocky高調著用，之後一直久聞樓梯響，到今年才正式上架。（A$AP Rocky）

更重要是剛踏入2022年，adidas與Prada的聯乘系列亦再度展開，繼Superstar和Luna Rossa'21之後第三度合作，以Forum作為球鞋主題，並推出一系列Prada × adidas服裝類別產品，為雙方合作史上首次。

Prada × adidas Forum高筒版的Prada小袋以魔術貼索貼連繫着，用家能按照個人喜好將小袋放置地不同位置之上。（Prada）

Prada × adidas Forum黑色低筒球鞋。（Prada）

今次Prada × adidas Forum共推出4款球鞋，分別為全黑色和全白色的高筒及低筒版本，最大特色，是每對鞋勻附上Prada搪瓷金屬三角形標誌的可拆卸拉鍊小袋在其中，高筒版以Forum招牌魔術貼索帶連繫着，而低筒則把索帶移除，直接將小袋用鞋帶固定在中央，既是簡約，亦具機能美，更加與當年Porter與村上隆合作的 BS-06 T.Z.Sneakers有異曲同工之妙。

整個系列所有作品均由Prada利用可循環永續的面料Re-Nylon在意大利製作。（Prada）

Prada × adidas雙方今次更首度聯合推出服裝類別產品。（Prada）

+ 4

而球鞋另一大特點，在於用料方面。事關鞋面料可是全用上Prada招牌Re-Nylon再生尼龍面料製造，要知道Nylon尼龍四十多年來一直是Prada馳名天下的物料元素，以它製成之經典設計，多不勝數。不過傳統尼龍物往往對環境構成污染，如是者Miuccia Prada於2019年研發出突破性Prada Re-Nylon物料，採用零污染海洋塑膠廢料及紡織纖維廢料製造，質素亦一如既往地高。而在2021年年底，品牌也終於以Re-Nylon全面取代原生尼龍作為生產原料，為環保出一分力。