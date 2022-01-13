LOEWE千與千尋限定店開幕　姜濤率領MIRROR三子親身演繹人氣作品

【姜濤/ Jer/ Lokman/ MIRROR/ LOEWE/ 聯乘】貴為LOEWE與吉卜力工作室第二度合作，LOEWE × SPIRITED AWAY《千與千尋》自發佈以來一直大受歡迎。再一次證明歐美高級時裝品牌與日本流行文化的聯乘，堪稱當前潮流界萬無一失之必勝方程式。



LOEWE × SPIRITED AWAY《千與千尋》位於尖沙咀海港城。（LOEWE）

店內裝潢更打造成《千與千尋》故事裡溫泉街上的拱橋場景。（LOEWE）

《千與千尋》電影

為進一步讓熱潮升溫，最近LOEWE特意為香港Fans帶來兩大驚喜。第一件事是於尖沙咀海港城開設期間限定店，由即日起至到2月6號，LOEWE × SPIRITED AWAY絕大部份的人氣手袋及服飾產品，均會在限定店內發售。而且店內裝潢更打造成《千與千尋》故事裡溫泉街上的拱橋場景，置身其中「打卡」拍照，最是唯肖唯妙。

LOEWE × SPIRITED AWAY《千與千尋》包袋配飾單品大檢閱：

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不難發現姜濤身穿的藍染Patchwork Jacket與青森縣BORO襤褸獨有的工藝系出同源。

至於另一驚喜則與MIRROR有關，為隆重其事今次別注系列，LOEWE團隊從世界各地邀請一系列人氣明星及KOL拍攝造型照，香港區則找來MIRROR姜濤、Jer及Lokman三子登場，入型入格之餘，姜濤那件藍染Patchwork Jacket更深具和風美學概念，展示出一種有如青森縣BORO襤褸獨有的工藝美感，據知甫一推出，已近乎售罄，絕對是有買趁早之鬼罕單品。