無知網民老屈Wyman著真皮草　時裝大品牌全面停用皮草是大勢所趨

【Wyman/ 皮草/ 網民】隨着人類對環境保育意識日漸增強，綠色時裝、保護動物權益等議題近年在時裝圈得到廣泛重視，蔚然為風，這無疑是人類進步的文明指標。然而又諷刺地，偏偏現在社會物質生活太文明，科技太發達之故，使到「網絡判官」風氣甚嚴重，愈來愈多人不求甚解，便胡亂去抨擊其他人，說話完全不負責任，自以為正義又威風，實際上無恥又無知之極，不可取也。



Wyman本來純屬開心Share這件Bottega Veneta「九尾狐」仿皮草大褸。（ConcertYY）

誰不知有網民不分青紅皂白就出來指責Wyman著皮草殺害動物，Wyman隨即嚴正反擊。（IG@ConcertYY）

事緣遠在歐洲的時裝達人黃偉文Wyman，日前於個人IG帳號上，穿上Bottega Veneta FW2021 'Salon 02'季度的重點大作「九尾狐」仿皮草大褸造型，配有多款顏色，本來純粹開心Share，誰不知卻有網民們不知就裡，便不明所以地道德判官上身「衝出黎X」，自以為是地批判Wyman著皮草「害死左好多隻狐狸」，又斷言「好恐怖」，氣得Wyman要嚴正地解釋這件大褸乃是Fake Fur所製。

網民Hea爆道歉，Wyman當然唔收貨。（IG@ConcertYY）

Wyman今次都算是對該無知網民小懲大戒了。（IG@ConcertYY）

搞清楚事件後，該位如夢初醒的「𤓓爆」網民才死死氣地以「Sorry Law」敷衍了事，完全不覺得自己有問題似的，使Wyman再反諷其道歉「聽起上黎真係非常有懺悔之心，非常有誠意」。

Bottega Veneta母公司KERING集團絕對是這場Fur Free運動中最不遺餘力的時裝單位。（KERING）

其實只對時裝潮流稍有留意者，都知道近年Sustainable Fashion生態時尚、Ethical Fashion道德時尚，一直都是業界十分重視的議題，當中保護動物權利這課題更是重中之重，無論消費者或時裝設計師，以至製造商，均以星火燎原之勢加入反皮草行列。

除KERING集團外，CHANEL、Prada、Burberry、Versace、Jean Paul Gaultier、Coach、Michael Kors等大品牌亦早已先後加入Fur Free行列。

就好似與Bottega Veneta同屬KERING集團旗下的Gucci，早在2017年率先宣告向動物皮草說不，終止以狐狸、貂、花粟鼠及野免作為服飾原材料，改為以質感相若卻並沒有殺生的人工皮草Fake Fur製造，迎來一片掌聲。隨後2021年整個KERING更宣布，旗下所有品牌，即Bottega Veneta、Gucci、Saint Laurent、Balenciaga、Alexander McQueen、Brioni已全面棄用皮草造衫，這些都是時裝圈內人盡皆知的事，在全球亦有廣泛報道。故該位網民就算時裝觸覺全無，不曾留意半點潮流資訊，但其實在指責人之前，只要花數秒時間Google一下，想必亦知道得一清二楚，現在不求甚解就未審先判，最後還要大出洋相，當真失禮，還好Wyman厚道，把其名字Blur了，並刪除其留言，免這網民受追擊。