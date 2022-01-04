Clarks日本聯乘不斷　長谷川昭雄CityBoy風　Hender Scheme玩拼皮

相信在不少人心目中，Clarks是英國老牌，屬返學、上班的鞋款。

不過，Clarks元祖Originals系列，那Classic設計仍得到時尚界歡心，Supreme、Palm Angels都先後合作推出別注，而品牌日本支部更是動作頻繁，最近又帶來了多個聯乘企劃。



前《POPEYE》造型師長谷川昭雄看上了Clarks舊款Wallaroo作聯乘（AH.H）

先是跟Clarks一直合作無間的日本選物店Beams，今次兩個單位再加上近年大熱的街牌SSZ和前《POPEYE》造型師長谷川昭雄，不過這四方聯乘所選的款式，卻不是最大路的Desert Boots、Wallabee等Classic設計，而是用上二十年前舊款Wallaroo。



長谷川昭雄最拿手的City Boy造型：

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Clarks的Wallaroo沒有大量投產（Mercari）

大家應該對Wallaroo相當陌生，事關這設計只在展銷會出現，並沒有大量投產，長谷川昭雄正正是看中其冷門，他自己曾購入Sample版本並不時穿著，還找來SSZ主理人加藤忠幸今次聯乘加以著墨，最終變奏出這易穿又簡約的Boots款，配合長谷川昭雄的City Boy穿搭造型加持，這鮮為人知設計相信將會有另一番新景象。

Clarks另一聯乘Hender Scheme（Hender Scheme）

另一邊廂，早前才跟TOD'S推出別注的Hender Scheme，又迎來Clarks的聯乘，兩個單位將熱門與冷門結合，將Desert Boots與有「劈頭鞋」之稱的Desert Trek加以改良，變出新型號Desert Seam，用拼布呈現出和平圖案，為Clarks增添時尚氣息。

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按圖看更多Clarks 2021年聯乘項目：