Kanye West新MV加持　YEEZY GAP全球開售　兩大難關令香港人卻步

日前GAP與Kanye West（Ye）合作的YEEZY GAP才宣告將會與BALENCIAGA合作，推出聯乘系列，不過以Ye擅長玩炒作玩鋪墊的慣例，YEEZY GAP BALENCIAGA由發布到真正推出，想來還有好長遠一段時間，反而YEEZY GAP自家系列，最近就有好東西明益香港時裝人。



Kanye West近年時裝品味越走越偏鋒。（Getty）

3大單位聯乘，注定不得了。

雖然少量YEEZY GAP服飾推出市場經已逾大半年，但過後一直只限美國地區網上開售，其他地區包括香港，一直難以透過官方途徑以原價買到。不過未知是否要配合Kanye West全新MV《Heaven and Hell》登場而宣傳造勢，MV在鋪天蓋地登場的YEEZY GAP黑色Hoodie，最近就再次連同藍色版本一同於yeezygap.com上架，雖然上年經已在美國國內推出，但考慮到今次是全球一同開售，而且不過盛惠$650蚊港元（每人只限買兩件），用ZARA價錢買到Kanye West御用穿著的衞衣，問心算抵玩。

今次發售產品分有黑、藍兩色。（YEEZY GAP）

每件YEEZY GAP Hoodie都是等待4-8個星期才會出貨。（YEEZY GAP）

不過當真要在香港原價買到這款YEEZY GAP Hoodie，實在也並不容易，主要有兩大難關有過。第一是等待需時，承如上圖一樣，未知是否接到訂單才製造這樣「懶」特別，每件YEEZY GAP Hoodie需等待4至8個星期才會出貨，就算現在立即下單，到達香港都經已是兩月尾三月的事了，屆時本港寒冬已過，濕熱春天來臨，究竟這件厚重衞衣能夠著用多少次？委實一大疑問。

一件$650蚊Hoodie，運費卻竟然是$277港元。（YEEZY GAP）

以為買兩件會划算點？這樣諗就錯了。（YEEZY GAP）

第二是運費高昂，一件$650蚊Hoodie，運費卻竟然是$277港元，而且別以為買兩件運費照舊，原來運費也不過是Double上$456，絕對搶錢。因此基於以上兩大原因，建議大家購買前還是三思而後行，於25、6度溫度的香港著厚衞衣出街，可不是一件舒適事。