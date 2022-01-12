UNIQLO U 2022春夏系列日本率先曝光　當中有件單品媲美Lemaire？

UNIQLO U 2022春夏系列單品及Stylebook於較早前在日本率先曝光，今回Christophe Lemaire能否為UNIQLO帶來亮麗成績表？



UNIQLO日本率先發布UNIQLO U 2022春夏系列（UNIQLO）

1月5日，FAST RETAILING公布UNIQLO去年12月國內的銷售情況，報告指UNIQLO專門店及網店的銷售量比起去年同期下降足足11.1%。而就著2021年整年而言，整體的總銷售額則比起去年下降 8.2%，比前年有所放緩。

相信如果UNIQLO要「重新振興」，重回前年的步伐，除了祈求日本經濟早日轉好外，必須在聯乘系列及防疫用品系列上加一把勁。在較早前，UNIQLO日本發布了品牌經典聯乘系列UNIQLO U最新一季的Stylebook及產品資料，Christophe Lemaire的簡約美學能否振興日本人再到UNIQLO瘋狂消費呢？

Earth Tone配色長褸是UNIQLO U 2022春夏系列最受注目設計（UNIQLO）

UNIQLO U 2022春夏系列單品全面睇：

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今季Christophe Lemaire以黃昏時的沙米色和春天的淺紫色為靈感，打造出以大地色、橄欖色、粉黃色等為主調的服飾。在此定調上，Christophe Lemaire設計了外套、針織、襯衫、連衣裙等多款男、女裝及中性單品。當中與過去幾季最不同的一款必定要數連帽風褸，共三種定色，可輕鬆與其他單品配搭之餘，亦擁有遮風擋雨的Blocktech功能，非常適合不時下毛毛雨的春天穿著。

日本時尚媒體Fashion Sanp推薦這類近Lemaire設計的束帶手袋（UNIQLO）

另外值得留意的單品便是今季才有的束帶手袋，手袋輪廓與Lemaire近年推出的款式幾分相似，雖然UNIQLO U所屬款式以布料製成代替高級皮革，但保留到袋型的線條美，不失為窮人恩物，是今年春夏穿搭的良品。系列將於本月28日在日本正式上架。