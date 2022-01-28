New Balance、norda加入戰團　機能越野跑鞋怎樣踏上集潮流之路？

【機能設計】如要講到近年時裝世界最關鍵的兩個詞彙，「Street」與「Function」無疑是當之無愧重中之重。



將街頭與機能元素合二為一的潮流觀點，已然成為時裝世界的共同主調。

就以Jil Sander為例吧，原本一個以極簡主義馳名當世的經典老牌，可以找來一個前Supreme創意總監來領軍，名利相收不在話下，上年也毅然Arc'teryx開發聯乘系列，這種將街頭與機能元素合二為一的潮流觀點，已然成為時裝世界的共同主調，沒有甚麼Street Fashion與High Fashion之分。

一場COVID-19 pandemic，人類的生活習慣已然全面改變。（eddwardie）

運動鞋Sneakers的道理亦然，縱然它們創世的本質正是以「做運動」為依歸，但以往的絕大部份人與絕大部份時間裡，著來逛街、穿來運動或用來作遠足活動的Sneakers，都是壁壘分明，彼此甚少逾越。然而世代不同了，多得一場COVID-19疫情，人類的生活習慣已然全面改變，不但變得更熱衷於戶外遠足活動，連正裝、休閒裝、居家服、運動服乃至山系裝備亦逐漸變得混為一談，基本上一件Hoodie、Down Vest及一對Sneakers，便能夠穿梭西貢與銅鑼灣的郊野和都市之間，成為新常態。

是穿得污漬斑斑或風霜撲面的Sneakers，在目前的潮流裡愈是佳品。（VJ）

因此無論是逛街Shopping還是遠足露營，大家總會發現Keen Jasper、Salomon XT-6、Salomon XT-6或者all in及VJ Sport等，集時尚美學與實用機能於一身運動鞋的蹤影，而且著得毫不「錫身」，認為愈是穿得污漬斑斑或風霜撲面，愈是有陳舊的Vintage味道（總所以現在如斯流行人手舊化球鞋就是這個道理），才是佳品。

NORDA 001 HK$2,080。（432）

無縫編織的鞋面設定。（432）

面對這個潛力無限巨大的戰場，近來亦有一廣為人知以及一少為人知的品牌加入戰團，少為人知的是加拿大品牌norda run，2020年才正式創立，卻已憑藉與環球生物科技公司DSM合作，將DSM王牌技術DYNEEMA FABRIC注入鞋款中而高速堀起。DYNEEMA FABRIC號稱世界上最堅固、最輕的纖維，不但能夠應對各種惡劣天氣，更成功被norda設計團隊打造成無縫編織的鞋面設定，結合VIBRAM超輕量SLE中底及 LITEBASE MEGAGRIP大底系統，集緩震、抓地、防水、耐用於一身。打造出品牌目前唯一鞋款NORDA 001，哪怕就只有一個型號，已足以傲視同儕。

432Hz近日宣告成為norda run首個能夠於亞洲地區作特許經營的潮流單位。（432Hz）

雖然就只有一款NORDA 001，但透過不同配色與不同單位聯乘合作（如運動裝備單位CIELE ATHLETICS及知名跑手RAY ZAHAB），NORDA 001仍然是千變萬化。（432Hz）

至於另一加於戰團品牌，則是廣為人知的New Balance，以往這波士頓百年老字號較少涉足越野跑領域，但早自Fresh Foam X Hierro v6 GORE-TEX的大成功，明顯強化品牌大展拳腳之野心，故最近便乘勝研發全新Fresh Foam X Trail More v2越野跑鞋。

全新Fresh Foam X Trail More v2越野跑鞋 HK$1,199。（New Balance）

New Balance Fresh Foam X Hierro v6 GORE-TEX目前總共有3款配色。（New Balance）

繼承了NB頂尖跑鞋技術Fresh Foam X，Trail More v2特別之處正是擁有目前芸芸型號中最厚的Fresh Foam X中底泡綿，緩震效果無疑最強，這對跑手面對顛簸不平的山路而言至關重要。

內側以New Balance全字樣取代平常的大N Logo。（New Balance）

鞋底同樣以Vibram作外底設罝，耐磨抓地力強，完全駕馭各種嚴峻山系地貌及惡劣天氣。（New Balance）

鞋面方面，Fresh Foam X Trail More v2融入再生聚酯紗線編織成網狀鞋面，不止透氣，也有利阻擋飛沙走石在跑動間滾入鞋中，結合鞋頭位置的強化護趾補強膠及各種鮮明撞色設計，使跑鞋在舒適度、保護性和設計美學上皆取得完美平衡，別具型格，全方位應用在各種場合領域。