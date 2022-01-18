COMME des GARÇONS男裝聯乘Nike Air Max 97　大玩舊化絨布美學

【COMME des GARÇONS/ Nike/ 聯乘】基於疫情問題，COMME des GARÇONS HOMME PLUS FW22系列繼續在品牌東京南青山總壇發布，新一季以「nomad」遊牧民族，大玩不羈的風。
要表現遊牧民族風塵僕僕之感，溶溶爛爛是必不可或缺的元素，因此在最新COMME des GARÇONS HOMME PLUS FW22季度裡，川久保玲刻意大玩舊化美學，將霉爛及磨損等特性注入服飾之中。
例如每個季度的招牌動作與Nike合作的別注，今次就以Air Max 97作主題，打造黑和粉藍二色跑鞋，特點是於皮革鞋面之上進行了磨砂處理，使到鞋面上裂紋處處又斑痕滿布似的，乍看還以為是舊鞋一對，食中時下大流行的舊化球鞋熱潮。
至於服飾方面，新季設計可謂以「輕輪廓變化，重物料處理」作基調，基本上全場32套造型的服裝結構，都是以「超高帽 + 西裝長褸 + 闊身剪裁七分褲」作為根據，較之女裝COMME des GARÇONS主線剪影上千變萬化，輪廓無疑相對統一。
然而設計團隊明顯把創意心思投放在物料開發領域，以各式各樣物料及布料處理方法，應用到衣服之上，例如將羊毛洗水至縮水狀態，強化變形與舊化效果；或將壓褶蝴蝶結，蓋天鋪地縫滿外套及西裝面料上；或大玩Draping垂褶、皮壓紋技術、仿馬毛飾邊等等，將時裝設計和服裝製作的互動關係，藝術化地表現出來，表面上仍舊是一貫CDG體系，但細心咀嚼，卻愈看愈有深度。