COMME des GARÇONS男裝聯乘Nike Air Max 97　大玩舊化絨布美學

【COMME des GARÇONS/ Nike/ 聯乘】基於疫情問題，COMME des GARÇONS HOMME PLUS FW22系列繼續在品牌東京南青山總壇發布，新一季以「nomad」遊牧民族，大玩不羈的風。



COMME des GARÇONS HOMME PLUS FW22系列最新登場。（COMME des GARÇONS）

新一季以「nomad」遊牧民族以主題。（COMME des GARÇONS）

要表現遊牧民族風塵僕僕之感，溶溶爛爛是必不可或缺的元素，因此在最新COMME des GARÇONS HOMME PLUS FW22季度裡，川久保玲刻意大玩舊化美學，將霉爛及磨損等特性注入服飾之中。

招牌動作與Nike合作的別注，今次就以Air Max 97作主題。（COMME des GARÇONS）

皮革鞋面之上進行了磨砂處理，使到鞋面上裂紋處處又斑痕滿布似的。（COMME des GARÇONS）

例如每個季度的招牌動作與Nike合作的別注，今次就以Air Max 97作主題，打造黑和粉藍二色跑鞋，特點是於皮革鞋面之上進行了磨砂處理，使到鞋面上裂紋處處又斑痕滿布似的，乍看還以為是舊鞋一對，食中時下大流行的舊化球鞋熱潮。

類似「菲董」Pharrell Williams色彩Mountain Hat貫穿整個系列。（COMME des GARÇONS）

至於服飾方面，新季設計可謂以「輕輪廓變化，重物料處理」作基調，基本上全場32套造型的服裝結構，都是以「超高帽 + 西裝長褸 + 闊身剪裁七分褲」作為根據，較之女裝COMME des GARÇONS主線剪影上千變萬化，輪廓無疑相對統一。

將壓褶蝴蝶結，蓋天鋪地縫滿外套及西裝面料上。（COMME des GARÇONS）

皮壓紋技術。（COMME des GARÇONS）

然而設計團隊明顯把創意心思投放在物料開發領域，以各式各樣物料及布料處理方法，應用到衣服之上，例如將羊毛洗水至縮水狀態，強化變形與舊化效果；或將壓褶蝴蝶結，蓋天鋪地縫滿外套及西裝面料上；或大玩Draping垂褶、皮壓紋技術、仿馬毛飾邊等等，將時裝設計和服裝製作的互動關係，藝術化地表現出來，表面上仍舊是一貫CDG體系，但細心咀嚼，卻愈看愈有深度。