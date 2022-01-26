Pharrell Williams聯乘Tiffany黑超爆紅　卻被質疑是致敬作品？

【Tiffany&Co./ Pharrell/ 聯乘】NIGO首個為KENZO主理的FW22系列，無疑是今季巴黎時裝周一大亮點，矚目的不止是NIGO設計新衫新褲，或Kanye West與Julia Fox的打情罵俏，單單是「菲董」Pharrell Williams那副Tiffany & Co.太陽眼鏡，足已引來無數潮流新聞與花邊熱話了。



「菲董」Pharrell Williams戴上Tiffany & Co.別注打造的太陽眼鏡。（Getty Images）

Pharrell Williams強調這副Custom-designed的Tiffany & Co.太陽眼鏡絕非一次性合作，更以「Tiffany and I are engaged」一句說話來暗示雙方未來的全面聯乘合作。（Pharrell Williams）

這副太陽眼鏡之所以矚目，一來其Teardrop-shaped淚滴形的鏡片外觀已另類過人；二來鏡片周圍鑲滿了閃閃發光的鑽石和祖母綠石，名貴不凡；三來最重要是Pharrell Williams在KENZO騷後接受傳媒採訪，強調這副Custom-designed的Tiffany & Co.太陽眼鏡絕非一次性合作，更以「Tiffany and I are engaged」（Tiffany 和我訂婚了）一句說話來暗示雙方未來的全面聯乘合作。不過正當傳媒想知道更多合作內容之際，菲董卻賣關子地說好兄弟NIGO才是今日主角，叫大家要將注意力集中在KENZO而非他和Tiffany之上，非常吊大家癮，認真識玩。

Pharrell Williams × Tiffany & Co.太陽眼鏡。（Tiffany & Co.）

不過正當今世界潮流人為Pharrell Williams聯乘Tiffany & Co.太陽眼鏡雀躍萬分，期待緊將來會否當真推出市場之際，時尚判官Diet Prada卻突然出來「贈興」，IG出Post踢爆該副太陽眼鏡絕非甚麼全新客製Custom-designed，而是早在人類歷史上便出現過的古物，淋了菲董一大盆冷水。

Diet Prada又玩踢爆。（Diet Prada）

Diet Prada指出Pharrell Williams的黑超原來早有歷史根源。（Diet Prada）

據Diet Prada引用蘇富比主席Edward Gibbs所講，這款眼鏡早在17世紀已經存在，源自Mughal蒙兀兒帝國。蒙兀兒是成吉思汗和帖木兒的後裔，全盛時期幾乎統治整個印度。而此眼鏡在當時正是造給王室成員使用，尊貴無比之餘，也有啟蒙知識和驅邪之用。

這款眼鏡早在17世紀已經存在，源自Mughal蒙兀兒帝國。（Sotheby's）

這樣的眼鏡往往要從一顆超過300卡的哥倫比亞祖母綠寶石，以及200卡之鑽石中切割而成的。之所以選用綠寶石和鑽石，乃是基於在伊斯蘭文化中（蒙兀兒統治者以伊斯蘭教為宗），讚石有象徵宇宙天體之光的寓意，而寶石則是星光力量的載體，特別是綠色在伊斯蘭教義中，一直與天堂、救贖和永生等美好概念有關，因此被受當時權貴歡迎。

這副原裝Mughal眼鏡，上年10月經蘇富比進行拍賣，預售價為250萬英鎊，最後沒有被拍賣出。（Sotheby's）

眼利網民踢爆菲董這個Custom-designed不過是「致敬」款，。（Diet Prada）

更有趣是，這款擁有數白年歷史的眼鏡，剛剛正是在2021年10月經蘇富比進行拍賣，估價為250萬英鎊，雖然最終沒有成交，卻經已在古董市場引來騷動，讓很多人認識到這款歷史珍品。因此當Pharrell Williams日前以Custom-designed姿態戴上Tiffany & Co.版本的時候，很多眼利網民立即看見，便踢爆菲董這個Custom-designed不過是「致敬」款，最多不過是二次創作而已。不過又老實講，就算是二次創作又如何？Hender Scheme的MIP-10也擺明是Air Jordan 4之致敬款了吧，還不是賣到成行成市，讓潮流界拍案叫絕。