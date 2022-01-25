Patek Philippe聯乘Tiffany終極版Nautilus　限量1枚有錢也買不到

【Patek Philippe聯乘Tiffany&Co.】哪款是上年度錶壇最強大作？Patek Philippe × Tiffany & Co. Nautilus當之無愧。



Patek Philippe × Tiffany & Co. 5711/1A-018 Nautilus。（Patek Philippe）

這枚為紀念雙方合作170周年而限定推出170枚的別注5711/1A-018 Nautilus，官方零售價不過是5.2萬美元，未面世已引起全城熱論，而於Phillips慈善拍賣會上，這錶以高出125倍的650萬美元成交，令人咋舌。

Jay-Z是170位Patek Philippe聯乘Tiffany腕錶的幸運兒之一。（IG@alextodd）

Jay-Z和太太Beyoncé乃是Tiffany & Co.現任代言人。（Tiffany & Co.）

現在能夠擁有這枚神錶的收藏家，均非一般級別富豪，基本上只有最有權有勢的人才會得到（而且它只曾在美國作官方發售），例如Jay-Z正是其一，不止因為他是目前全球其中一位最富有的黑人，更重要的是他和太太Beyoncé乃是Tiffany & Co.現任代言人，或許是這個特殊身份之故，才確保這位Hip Hop巨星能夠得到170枚手錶中的其中一枚，可見其稀有度之高。

自上年被LVMH收購後，Tiffany & Co.可謂搞作多多。（Tiffany & Co.）

不過所謂天外有天，正當世人以為這批Patek Philippe × Tiffany & Co. 5711/1A-018 Nautilus就是至高無上之際，卻原來尚有一隻別注版Nautilus 5740/1G，全球限定一枚咁大把。

那麼究竟是何方神聖如此巴閉，能夠得到連Jay-Z也沒有可能得到的珍品？

Tiffany & Co.最強腕錶，由Tiffany & Co.自己老闆佩戴，合情合理，捨他其誰？（IG@Frédéric Arnault）

Patek Philippe × Tiffany & Co. 5740/1G，全球只有一枚。（IG@Frédéric Arnault）

答案正正是Tiffany & Co.新任老闆——LVMH主理人、歐洲首富Bernard Arnault。日前他與三兒子Frédéric Arnault下象棋時，被拍攝戴上這枚One off版特製Nautilus 5740/1G示人，與5711/1A版同樣以Tiffany & Co.經典Tiffany Blue作錶盤顏色，並在Moon Phase位置刻有品牌商標。更重要是錶面上設有以萬年曆為首的三圈設定，機能上無疑比5711更強，外觀也來得更加精密，假若當真流出市場，價值定必比天文數字更天文。