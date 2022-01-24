sacai FW22驚現神秘Nike跑鞋　集VaporWaffle與Cortez元素於一身

【Nike/ sacai/ 聯乘】自2015年的Dunk開始，sacai與Nike便開始了長期合作，當中最矚目的聯乘鞋作，無疑是2020年誕生的Vaporwaffle。



Vaporwaffle的成功之處，在於它完全地展現新舊並重的設計思維。（sacai）

連張家朗也是Vaporwaffle支持者。（cheungkalonggggg）

Vaporwaffle的成功之處，在於它完全地展現新舊並重的設計思維，一方面將sacai設計師阿部千登勢於川久保玲身上學習回來的解構主義發揮得極緻，鞋的大底、鞋舌、鞋帶、Swooch標記皆採用二元分離理念作設計元則，極盡前衞。但另一方面卻成功保留經典，將Nike「阿甘鞋」Cortez元祖配色、LD網面等遠古舊鞋款的傳統元素，注入Vaporwaffle之中，既熟悉又劃時代，叫世人一見難忘。

sacai FW22季度全新發布的sacai × Nike別注鞋款，留意鞋底那可見式前腳掌Zoom Air氣墊。（sacai）

整個Collection Lookbook之中只出現過兩次，分別是「阿甘鞋」紅白藍配色。（sacai）

以及藍灰色。（sacai）

而來到最新發布的sacai FW22男裝季度，sacai × Nike便再度為大家引爆超驚喜。41套型之中，本來全部均以sacai自家製雪靴掛帥，誰不知Lookbook到了最後，卻驚見兩對從來見過的Nike別注鞋款登場，分別用上「阿甘鞋」紅白藍配色以及藍灰色設定，乍看之下外型與Cortez十分相似，但認真細看便發現內有乾坤：不但繼續玩雙Swooch孖剔、鞋舌來強化Double Layering效果，連鞋中底也給予人精密的科幻觀感，別樹一格。

今年是Cortez創世50周年大日子。（Nike）

Nike Alphafly NEXT％。（Nike）

可見式前腳掌Zoom Air氣墊。（Nike）

不過視覺上的衝擊，亦無損這對目前連名字也尚未清楚的跑鞋其機能性。事關近代Nike最強跑鞋Nike Alphafly NEXT％，那引以自豪的可見式前腳掌Zoom Air氣墊，今次亦一併植入到sacai × Nike別注之中，此系統不但提升緩震效能，亦能夠提供更強大的能量回饋。回想1972年Bill Bowerman研發Cortez的時候，正是視它為一對專業跑鞋般去存在，現在適逢Cortez創世50周年，將Cortez原型結合到當化科技之中，讓它再次活躍運動場上，這種別出心裁，實在令人肅然起敬。

這些「Sheeple Zombies」和「Kool-Aid」噴漆字樣，由Madsaki設計。（sacai）

sacai FW22男裝系列其他作品：

+ 5

除了Nike外，sacai FW22季度亦邀請了日本藝術大師Madsaki合作，將寫上「Sheeple Zombies」和「Kool-Aid」噴漆字樣，印在皮褸及運動衞衣等服飾之中，同樣值得關注。