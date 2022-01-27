UNIQLO首次聯乘吉卜力工作室　《龍貓》別注吸引力能勝姜濤光環？

繼與Loewe合作後，吉卜力工作室（Studio Ghibli）破天荒與UNIQLO攜手推出聯乘U Tee，讓大家有機會貼地價錢買入近期大熱的吉卜力服裝單品。



吉卜力工作室聯乘動作頻繁，最新近是跟UNIQLO合作。（UNIQLO）

近期吉卜力在Loewe的支持下成為時裝人衣櫥必備的潮流單品。事源Loewe早前眼見屢次創作出代表作的吉卜力工作室因疫情關係而陷入財政危機，因此決心「出手相救」，為吉卜力工作室提供長達三年的財政援助之餘，更推出Loewe X Studio Ghibli系列。而在姜濤光環下，今回不少Loewe X Studio Ghibli在香港上架後火速售罄，一眾時裝人即使有錢都未必買到心頭好。



LOEWE聯乘乘吉卜力工作室《千與千尋》系列全紀錄：

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雖然買不到Loewe出品的吉卜力工作室單品，但在一線大牌的推動下，其他品牌亦相繼邀請吉卜力合作，如PORTER於去年十一月就以吉卜力工作室其中一個代表人物——龍貓為主角，推出共八款聯乘手袋，當中尤以品牌標誌式橄欖色尼龍斜揹袋改製而成的聯乘單品最受歡迎，再一次印證吉卜力工作室的時尚魅力。

UNIQLO首次聯乘吉卜力工作室推出《龍貓》系列（UNIQLO）

日本國民品牌UNIQLO較早前亦於社交媒體宣布即將推出與吉卜力工作室聯乘的U Tee系列，試圖延續上述兩大聯乘的熱潮。今次為UNIQLO與吉卜力工作室的首次合作 ，日本兩大國民品牌相遇，決定以龍貓為聯乘主角。從UNIQLO的帖文估計，今次雙方將推出四款T-shirts及一款布袋（有黃色及白色），全部單品均印有龍貓圖案或相片。帖文未有公布上架日期，但已吸引一眾Fans留言詢問詳情。未知沒有姜濤的影響力下，UNIQLO X Studio Ghibli的銷情會如何呢？