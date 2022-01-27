Maison Margiela聯乘Reebok新推4色低筒波鞋　於1月28日公開發售

繼去年於 6 月推出 Classic Leather Tabi High 後，打從一開始向外界宣告聯名消息時便引發時尚圈熱議的 Maison Margiela 以及 Reebok 又再度迎來另一全新力作，也就是 Maison Margiela x Reebok「Tabi Décortiqué Low」！



此次由雙方所推出的全新 Tabi Décortiqué Low 聯名鞋款一共推出四款配色，分別為黑、白、紅以及運用 Maison Margiela 擅長的「Bianchetto」技術所打造極具視覺層次的代表性灰白配色，延續過往特色鮮明的解構設計，除了於鞋頭保留標誌性的分趾元素之外，更於鞋身側面與後跟以挖空的形式來呈現鞋身線條，藉此達到多層次的視覺效果。

Maison Margiela聯乘Reebok的4款Tabi Décortiqué Low 波鞋一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而除了鞋身設計之外，此次推出的全新 Tabi Décortiqué Low 聯名鞋款不僅以兼顧質感與品質的 Nappa 真皮打造，更於中底部分注入了 EVA 中底科技，使得整雙鞋不論是在外觀設計、品質質感亦或者是穿著體驗上，皆能以最獨特的方式來彰顯其聯名的特殊地位。

Maison Margiela x Reebok「Tabi Décortiqué Low」預計將於 1 月 28 日正式發售，而其中黑、白、紅三色的皮革款式售價為 $ 595 美元（約為 HK$ 4,630 元），Bianchetto 配色則為 $ 650 美元（約為 HK$ 5,060 元），有興趣的搭黨們可千萬別錯過了！

Dappei 結語：

隨著 Maison Margiela x Reebok 的超高人氣持續延燒，相信未來還能再看到更多高端時尚品牌與運動品牌相互合作並推出聯名企劃的消息，也不禁讓搭編開始期待未來更多值得入手的作品的推出！



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原文：低筒一樣超帥氣！Maison Margiela x Reebok 全新聯名鞋款「Tabi Décortiqué Low」將於年前迎來正式發售！

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