UNIQLO聯乘INES DE LA FRESSANGE新系列　紅白藍建構法式時尚美學

【UNIQLO/ 聯乘】雖然UNIQLO每年的聯乘有很多，但總能在各系列中找到獨特的亮點。

法國品牌INES DE LA FRESSANGE跟UNIQLO多次合作，最新的2022春夏聯乘系列，又有甚麼賣點？



INES DE LA FRESSANGE創辦人Ines de la Fressange流露著法式風情的DNA（UNIQLO）

French Chic的簡約、知性與浪漫，是時尚界的長青風格，而INES DE LA FRESSANGE創辦人Ines de la Fressange流露著法式風情的DNA，在法國土生土長，80年代成為模特兒，並於2013年創立自家同名品牌，與時尚潮流的關係密不可分。

兩個單位2021年春夏系列曾以法國小鎮多維爾作設計靈感，這地方跟法國時尚標誌性人物Coco Chanel息息相關，她在這個濱度假勝地開設第一家時裝店，是CHANEL重要發源地。今季新系列則以法國人最愛的異國勝地——摩洛哥城市馬拉喀什為靈感之源，加上法國國旗上紅白藍三色作重心，繼續將French Chic發揚光大。

UNIQLO聯乘INES DE LA FRESSANGE營造出簡約輕盈French Chic時尚（UNIQLO）

「一個讓你消除雜念、放鬆、感到自在的地方」Ines de la Fressange如此描述馬拉喀什的吸引力，而是次聯乘她塊堆紅、白、藍代表法國風情的三種色調作主力，希望帶來充滿活力和正面情緒設計，為疫情下的新常態生活注入點點幸福感。

經典French Bleu藍調的恤衫款外套是新系列必備之選（UNIQLO）

系列中包含不同種類單品，由法式輕盈的針織、海軍外套，到運動型Hoodie，以至摩洛哥風味的洗水棉麻襯衫和外套，再配合小花裝飾、格紋等細節點綴，建構出時尚摩登又不失柔軟舒適的設計。而眾多單品中，用上經典French Bleu藍調的恤衫款外套無疑最大亮點，簡單知性的French Chic美學，內裡可襯恤衫、T恤或Hoodie，適合On/ Off不同穿搭，一件單品多種配搭，$399價錢絕對超值。



UNIQLO聯乘INES DE LA FRESSANGE以紅白藍作主打：