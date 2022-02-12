Dior｜大熱Book Tote加推最新尺寸　迷你版本專為亞洲女士而設？

【Dior/ 手袋】自Maria Grazia Chiuri上任創意總監以來，連接為Dior帶來多個以女性主義視野而設計的系列，當中多個手袋更成為時下深受愛戴的IT Bag。

品牌早前宣布，推出細版Dior Book Tote，勢必成為本年度其中一個最受歡迎的款式。



Dior Book Tote甫推出已成大熱IT Bag，及後加推訂製版本，可繡上自己喜歡的字款，Rihanna也是用家。（Getty Images）

繼Monogram及千鳥格紋版本後，Maria Grazia Chiuri及後先後推出過帶來各種刺繡圖案的Dior Book Tote。刺繡採用卓越的精湛工藝製作，配飾的其他部分則由品牌工匠巧手一針一線縫製而成，藉以向不同的神話及歷史致意之餘，亦向工藝坊的精湛工藝致敬。

而在本年新春過後，品牌即宣布推出最新尺寸Dior Book Tote，為大家帶來多一個選擇。

Dior加推新尺寸的迷你版Book Tote（Dior）

在現在的款式中，Dior Book Tote分為迷你尺寸22.5 x 24 x 8 厘米，小碼36.5 x 28 x 17.5 厘米，以及一般尺寸41.5 x 35 x 18 厘米。而最新面世的尺寸將以 25.6 cm 的寬度完成，方便用家收納筆記本和袋仔等日常用品。在小尺寸中，除了有品牌經典Dior Oblique之外，亦有Pietro Ruffo 、Dior Zodiac及Twar de Jouy共四個款式可供選擇。

比起迷你尺寸更實用，又不會過於龐大，實在適合身形較細小的亞洲女士使用，相信新尺寸的Dior Book Tote將成為新一代大賣款式。