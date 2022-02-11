Hermès FW22男裝系列登場　男士版Birkin Bag "The Rock"超震撼

【Hermès/ 愛馬仕/ Birkin】於這個街頭時裝文化席捲全世界的時局裡，如果Hermès想賺更多的錢，吸納更年輕顧客的話，Dumas家族能夠做的事實在多的是……



單是這個商標已夠值錢矣。（Hermès）

Hermès總會以自己方式運行下去。（Hermès）

例如湊湊熱鬧，製作闊袍大袖的Hoodie，並將Hermès字樣或四輪馬車Logo印上去，就算盛惠數萬大元一件，按照品牌的號召力，已足以大賣全球在Stocl X炒上數倍之上價錢。又或者邀請美國人氣街牌、Rapper甚至Kylie Jenner搞Collaboration，打造唯抽籤才能買到的別注系列，也是萬無一失、萬試萬靈之舉，所以很多人話Hermès是賺錢機器，每年賺上很多錢，但事實上另一方面它卻仿佛同錢過唔去似的，明明有更快更易又更多的手法去經營，偏偏一律不做，自顧自地以自己方式運行下去。

又或者這樣說，論Collaboration Hermès並非沒有做，反而是最早做的先鋒，只不過人家甚少與品牌的單位合作（CDG屬極少數例外）而已。Hermès每季各式各樣的精彩絲巾，很多不正正是與各方藝術家合作的成果了吧？（Hermès）

在柔軟的羊仔皮Shearling Coat中，將慣常裡襯白色羊皮染成粉藍色，與表面啡皮紋構成對比。（Hermès）

這種執著與桀驁不馴，於Hermès FW22男裝系列中便再一次表露無遺，沒有招搖的大Logo Hoodie、以一打百的面罩及破爛牛仔褲，卻有上乘用料和精湛手工製作出來的服飾，成就出Véronique Nichanian所講的Dandy Effect花花公子季度主題。留意這種花俏，是帶有心思的一種，無須張牙舞爪玩噴墨塗鴉，亦不用露骨地用上珠片去搶人眼球。只需要在柔軟的羊仔皮Shearling Coat中，將慣常裡襯白色羊皮染成粉藍色，再與表面啡皮紋構成對比，已叫人印象難忘。

以最優質鱷魚皮製成Harrington Jacket。（Hermès）

又或者以最優質的Porosus鱷魚皮製成Harrington Jacket及Bucket Hat，利用鱷魚皮本身愈用愈有光澤之皮革特性，毋庸雕龍砌鳯，整蠱做怪，以最洗練之法表現最原祖奢華。

機能戶外風外套也是一大焦點。（Hermès）

橫條紋樽領毛衣一見難。（Hermès）

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除皮革服飾外，機能外套也是一大焦點。不少Parka大褸都用上雙面設計，兩邊的物料與顏色又截然不同，別具特色，好些褸款也換上鮮豔的橙色或綠色，結合曝光率一樣多的Cardigan和樽領毛衣，優雅地注入了煥然一新青年意味。

Runway Show上的古董掛氈是Hermès FW22男裝另一大亮點，這是與劇場總監Cyril Teste共同合作打造出來的傑作。（Hermès）

名曰"The Rock"的巨型包袋。（Hermès）

Birkin Bag基調上加入了舊時Biker Jacket常見的D Pocket拉鏈袋及啪鈕小袋元素，再配備邊緣的銀鏈設計

論整個季度最矚目單品，一定非"The Rock"巨型包袋莫屬，驟眼看與Birkin Bag相差無幾，卻是專為男士度身訂造變種版本，包袋的高度提升了之餘，更特別是袋身上加入了舊時Biker Jacket常見的D Pocket拉鏈袋及啪鈕小袋元素，再配備邊緣的銀鏈設計，將1950-60年代的Rocker文化完美演繹，就算定價注定高昂，也定必是今年萬眾矚目的話題之作。