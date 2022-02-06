藝術時尚豈只聯乘？日牌向David Hockney致敬　展現招牌色彩感

【藝術時尚/ David Hockney】藝術與時尚之間的關係愈來愈近，最常見模式是聯乘，像UNIQLO用上Andy Warhol、Keith Haring、Jean-Michel Basquiat、Jeff Koons等知名藝術家的作品製作UT，讓大眾以貼地價錢將藝術品穿上身；另一邊廂，村上隆又跟日本國民袋牌PORTER推出別注，成為潮人搶購目標。

不過，聯乘並不是將藝術帶進時尚的唯一返徑，早前日牌Graphpaper就以英國藝術家David Hockney的日常穿搭借鏡，以他的服飾作靈感創作出新一季系列。



David Hockney 1966年作品《The Splash》（水花）於2020年拍賣天價9.3億港元成交（Getty Images）

英國藝術家David Hockney作品一向以豐富色彩見稱，像2020年拍賣天價9.3億港元成交的1966年作品《The Splash》（水花），這本屬劉鑾雄的收藏記載了David Hockney於1964年首次到訪加州留下的印記，當時他是倫敦皇家藝術學院的應屆畢業生，發現了洛杉磯的迷人景色，對藍色游泳池更是極度著迷，最後創作出多幅跟游泳池相關的畫作，包括了《The Splash》。



按圖先看David Hockney特色穿搭風格：

除了筆下展現繽紛色彩，David Hockney的日常穿搭也流露出相同的基因，將巧妙的色彩配搭方程式運用到服飾之上，黃藍、翠綠鮮紅等強列視覺對比，一如其藝術作品一樣叫人留下深刻印象。

Graphpaper《COLORS》系列向David Hockney致敬（Graphpaper）

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由選物店1LDK創辦人南貴之主理的日牌Graphpaper，2022春夏系列「Colors」以David Hockney穿搭為概念，從Lookbook中可見很多配搭與色節都布滿藝術家影子，而模特兒坐在木椅上的展現方式，也即時聯想起David Hockney著名《My Parents and Myself》系列，以這方式設計服裝，也是推動藝術時尚的有趣模式。