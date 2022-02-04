生活時尚雜誌《Monocle》聯乘瑞典家具　為家居添上北歐簡約風情

【聯乘/ 家品/ 北歐/ 紙媒】紙媒寒冬並非新鮮事，近年有不少歷史悠久的雜誌敵不過大時代洪流而停刊，然而仍有些雜誌逆流而上，透過轉換經營模式，不斷開拓新收入來源。

像快將迎來創刊第十五個年頭英國雜誌《Monocle》，除了專注紙本工作，聯乘項目也是品牌重要一環。



《Monocle》十五年來仍搞得有聲有色（Monocle）

由《WALLPAPER》前成員Tyler Brûlé創辦的《Monocle》，由2007創刊至今，集中A至F方向，由Affairs事件、Business商業、Culture文化、Design設計、Entertaining娛樂，到Fashion時尚，成為過去十多年影響生活文化的重要讀本。而除了《Monocle》月刊，雜誌社還另有兩本年刊《The Escapst》和《The Forecast》，對紙本不離不棄。

Monocle Shop遍布世界大城市，包括位於灣仔的香港店。（Monocle）

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不過，紙本並不是《Monocle》唯一，她們還有線上電台Monocle 24、咖啡店Monocle Cafe，以及實體店舖Monocle Shop，店內賣雜誌之餘，當然有其他生活用品，一系列自家服飾單品，還有很多聯乘合作，對象範疇甚廣，由nanamica風衣、PORTER袋、Doppler雨傘、Treuleben皮革品、Heath Ceramics花瓶、Trehs清潔用品、Comme des Garçons香薰蠟燭等等，全方位照顧生活所需。

《Monocle》聯乘瑞典老字號String小型層架系統（Monocle）

《Monocle》最新聯乘項目擴展到家具，跟瑞典老字號String合作，帶來小型層架系統（Shelving System），適合擺放書本、玩具、花瓶、香薰蠟燭等，簡潔又美觀，為家居展現很《Monocle》式的生活品味。

來自瑞典的String，是北歐簡約設計經典之一，品牌於1949年成立，其層架系統的組合千變萬化，有很多不同組件，除了自由給合的大小層板外，還有櫃台和書枱等，再配色上既有自然柔和的木色，又有簡潔無華的白色，給人一種Nordic Style的和諧美感，時至今日仍是深受時尚潮流人愛戴，是跟德國Vitsoe和丹麥RoyalSystem齊名的三大層架系統。