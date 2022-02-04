Louis Vuitton聯乘Nike AF1新配色曝光　竟驚傳有錢也買不到？

【Louis Vuitton/ Nike/ AF1/ 聯乘】作為Virgil Abloh生命中第一個也是最後一個引領Louis Vuitton與Nike合作的系列，Louis Vuitton × Nike Air Force 1可謂來勢洶洶，據知整個完整系列今年4月便將會登場，絕對是年度最強聯乘項目。



Louis Vuitton × Nike Air Force 1 全球限定200對慈善別注。（Nike）

底價$2,000美金，現在某些Size已炒至$80,000美金一對。（Sotheby's）

雖然涉及40多款鞋款的Full Collection尚有一段時間才推出，但其實Louis Vuitton × Nike Air Force 1企劃早已密鑼緊鼓地運作中。第一部曲先與Sotheby's合作，為全球限定200對的Monogram × Damier圖案別注版Air Force 1，於1月26日至2 月8日期間，進行慈善拍賣（收益將撥捐由Virgil Abloh一手創立的Post-Modern獎學基金）。底價$2,000美金，現在某些Size已炒至$80,000美金一對，著實瘋狂。

8款全新配色Louis Vuitton × Nike Air Force 1。（elliottcox ）

分別為紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫彩虹七色及黑色共8款別注版。（elliottcox ）

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而第二部曲，則是搶先公布另外8款全新配色Louis Vuitton × Nike Air Force 1，分別為紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫彩虹七色及黑色共8款別注版。每款鞋面都壓印上LV Monogram圖像、Virgil Abloh獨愛的顏色旗子、及招牌Quotation Marks雙Layering「AIR」字樣，老實說從配搭角度看，的確比那200對慈善拍賣版來得更吸引。

Friends and Family別注球鞋珍貴無比，而論球鞋歷史上其中一對最聞名的F&F波鞋，Concepts × Nike Dunk SB黃龍蝦別注比必榜上有名。（Concepts）

這對紫色Travis Scott Air Jordan 4也是Friends and Family別注，常規版本是粉藍色的。（stockx）

然而正當世人磨拳擦掌，深信此8款Air Force 1應該比慈善拍賣版相對便宜而準備搶購之際，外國球鞋圈卻傳來極大壞消息，原來這8款球鞋乃屬F&F版本，即Friends and Family別注，顧名思義只有Virgil Abloh的家人及好朋友才會獲贈擁有，換言之就是一般人有錢都買唔到。

YOON AHN自貼Louis Vuitton Nike Air Force1F&F球鞋。（YOON AHN）

那麼有哪些幸運兒能夠獲得這8對F&F球鞋其中之一？那當然全是業界頂尖人物，如Colette創立人Sarah Andelman、潮流教父藤原浩、Hip-Hop巨星DJ Khaled、Nike「聯乘之父」Fraser Cooke、以及AMBUSH設計師YOON AHN等等，只要成為他們，閣下便能獲贈一對了，是不是「很容易」呢？