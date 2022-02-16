Nike｜阿森一族大仔出場　Bart Simpson Dunk潮味直逼老豆Homer版

【Nike/ Dunk】《The Simpsons阿森一族》不止警世意味深長，潮流魅力同樣無法擋，單單是上年與Balenciaga聯手打造的服飾系列及卡通短片，已教人可以講好幾年了吧。



論The Simpsons與潮流世界的互動關係，Balenciaga其實只屬冰山一角。（Balenciaga）

Balenciaga The Simpsons系列熱賣全世界。（Balenciaga）

論The Simpsons與潮流世界的互動關係，Balenciaga其實只屬冰山一角，無論是Vans、OFF-WHITE、KITH抑或Hype也好，這些年來都一直與The Simpsons合作，建構人氣Collaboration。不過作為8、90後，The Simpsons最根源性的潮流回憶，必屬2004年的Nike Dunk Low Pro SB。

Dunk SB Low Heineken。（Sean Go.）

Dunk SB Low Jedi。（Nike）

那時的Dunk人氣就好似現在一樣，席捲全世界，而將日常生活中的經典物事，其形象與配色移植地Dunk球鞋之中，更是當時Nike設計團隊很常用的手法，如將Heineken喜力啤酒的經典綠色與紅星注入球鞋，成就出Dunk SB Low Heineken；又或取材自《Star Wars》的Yoda大師握拿螢光綠擊光劍之狀，製作Jedi Dunk SB。這種取其神態的詩情畫意，不但藝術手法高超，也使到Dunk SB系列大受Sneaker Head愛戴，促使收藏、收集SB波鞋成為一種全球共同興趣及文化。

2004以老豆Homer Simpson的黑鞋、藍褲、白衫以及黃臉形象，創作出名為Homer的Dunk Low Pro SB。（SNEAKERS big SALES）

08年乘勝追擊，照老媽Marge Simpson的色系及高佻髮型外觀，炮製出Marge版Dunk High Pro SB。（Nike）

而與Jedi同年期的2004年，Nike也參照《The Simpsons阿森一族》的「男一」：老豆Homer Simpson的黑鞋、藍褲、白衫以及黃臉形象，創作出名為Homer的Dunk Low Pro SB，唯妙唯肖，十分盞鬼。加上4年之後2008年，Nike再按照老媽Marge Simpson的色系及高佻髮型外觀，炮製出Marge版Dunk High Pro SB，那時候不少人已深信，Nike有出齊阿森一族5位主要成員配色Dunk SB的野心，誰不知一等再等，卻一直杳無音信。

整個《The Simpsons阿森一族》各成員會否一人一Dunk？拭目以待吧。（《The Simpsons阿森一族》）

正當世人已將第3對The Simpsons Dunk SB存在可能性忘卻得一乾二淨之際，14年後的2022年卻突然終於迎來確實消息，第3對The Simpsons Dunk將會於未來數周正式開賣，實著叫人始料未及。

Bart Simpson本身就愛踩板。（《The Simpsons阿森一族》）

Nike SB Dunk Low Bart Simpson。（Nike）

既然第一、二款是爸爸媽媽，第三對登場的，當然是長子頑皮仔Bart Simpson（恰巧他在故事中正正熱愛踩板，與Dunk SB滑板精神不謀而合） ，以Bart常著的藍色鞋子、褲子構成鞋底，血色短Tee與黃肌膚交集成鞋身配色，再以白色Swoosh象徵當時人的眼睛。Bart的活躍好動形象，透過這對紅火火鞋子無遺地表現出來，未見其人，已先見其鞋了。未知屆時香港地區會否官方推出呢？事關近好些Dunk SB都不曾在香港在官方發售，就算有亦只會在某一兩間特約板舖中作小量發售，坊間大眾根本難忘正價買到，最終唯有放棄或「食炒」完夢，委實無奈。