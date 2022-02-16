Nike｜阿森一族大仔出場　Bart Simpson Dunk潮味直逼老豆Homer版

【Nike/ Dunk】《The Simpsons阿森一族》不止警世意味深長，潮流魅力同樣無法擋，單單是上年與Balenciaga聯手打造的服飾系列及卡通短片，已教人可以講好幾年了吧。
論The Simpsons與潮流世界的互動關係，Balenciaga其實只屬冰山一角，無論是Vans、OFF-WHITE、KITH抑或Hype也好，這些年來都一直與The Simpsons合作，建構人氣Collaboration。不過作為8、90後，The Simpsons最根源性的潮流回憶，必屬2004年的Nike Dunk Low Pro SB。
那時的Dunk人氣就好似現在一樣，席捲全世界，而將日常生活中的經典物事，其形象與配色移植地Dunk球鞋之中，更是當時Nike設計團隊很常用的手法，如將Heineken喜力啤酒的經典綠色與紅星注入球鞋，成就出Dunk SB Low Heineken；又或取材自《Star Wars》的Yoda大師握拿螢光綠擊光劍之狀，製作Jedi Dunk SB。這種取其神態的詩情畫意，不但藝術手法高超，也使到Dunk SB系列大受Sneaker Head愛戴，促使收藏、收集SB波鞋成為一種全球共同興趣及文化。
而與Jedi同年期的2004年，Nike也參照《The Simpsons阿森一族》的「男一」：老豆Homer Simpson的黑鞋、藍褲、白衫以及黃臉形象，創作出名為Homer的Dunk Low Pro SB，唯妙唯肖，十分盞鬼。加上4年之後2008年，Nike再按照老媽Marge Simpson的色系及高佻髮型外觀，炮製出Marge版Dunk High Pro SB，那時候不少人已深信，Nike有出齊阿森一族5位主要成員配色Dunk SB的野心，誰不知一等再等，卻一直杳無音信。
正當世人已將第3對The Simpsons Dunk SB存在可能性忘卻得一乾二淨之際，14年後的2022年卻突然終於迎來確實消息，第3對The Simpsons Dunk將會於未來數周正式開賣，實著叫人始料未及。
既然第一、二款是爸爸媽媽，第三對登場的，當然是長子頑皮仔Bart Simpson（恰巧他在故事中正正熱愛踩板，與Dunk SB滑板精神不謀而合） ，以Bart常著的藍色鞋子、褲子構成鞋底，血色短Tee與黃肌膚交集成鞋身配色，再以白色Swoosh象徵當時人的眼睛。Bart的活躍好動形象，透過這對紅火火鞋子無遺地表現出來，未見其人，已先見其鞋了。未知屆時香港地區會否官方推出呢？事關近好些Dunk SB都不曾在香港在官方發售，就算有亦只會在某一兩間特約板舖中作小量發售，坊間大眾根本難忘正價買到，最終唯有放棄或「食炒」完夢，委實無奈。