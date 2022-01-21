Virgil Abloh最後一場Louis Vuitton騷　匯集8季經典留下只有思念

【Virgil Abloh/ Louis Vuitton/ LV】用其人雖已沒，千載有餘情這句古語去形容Virgil Abloh，以及FW22男裝Louis Vuitton，的確是最貼切之比喻——Virgil Was Here。



Virgil Was Here。（OFF WHITE）

Virgil Abloh生命最後一場Louis Vuitton。（Louis Vuitton）

這是Louis Vuitton最新的一季，卻是Virgil Abloh生命最後一場Louis Vuitton時裝發布會，如此聽來雖然叫人唏噓，但生命正是如此，品牌這個「死物」能夠永無止盡的承傳下去，人類這個生命體卻有止盡時。然而人存活在世上所創造過的情感、思想和意志，則能夠透過「死物」這個載體永遠流傳，詩人會以詩歌作為載體，音樂家則利用歌曲，而Virgil Abloh當然正是服裝。

Tyler, the Creator亦到場支持。（IG@Tyler, the Creator）

有如飛躍道Parkour運動表演。（Louis Vuitton）

由於病重之故，創作這季FW22 Louis Vuitton，或許Virgil Abloh已非全權或全程參與，但他提倡的設計理念與時尚視野，則肯定貫注到系列之中。新季名曰∞th Field，以無限「∞」這個符號作主題，固然是要指出Virgil生有限，活無限的精髓。系列可謂集Virgil Abloh「八」家之大成，從他SS19入主Louis Vuitton男裝創意總監至今次FW22最終回，總共八季的重要設計元素，交織成一套美妙的時尚樂章。而巴黎發布會現場亦當真請來管弦樂團，演奏現場音樂，配合表演人員以源自法國的飛躍道Parkour助興，這種古典與新潮、優雅與好動的結合，正是Virgil Abloh將高級時裝與街頭時裝完美融合的最大成就。

很多由Virgil Abloh生前提案的經典設計再次重現。（Louis Vuitton）

「耳朵帽」是很喜歡的創作。（Louis Vuitton）

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如果你是一個一直有留意開Louis Vuitton by Virgil Abloh的人，閣下一定會發現FW22有很多熟悉的影子：將西裝明顯Oversized的庸懶輪廓；一爆而紅的橡膠鏈Mini Trunk Case；奇形古狀的捧球帽或「耳朵帽」；將LV Monogram無限演化的花圖案、男裝褶裙、「Zoooom With Friends」公仔以及注定成為炒賣單品的Varsity Jacket，新季都一次過集結起來，讓時裝人看得心花怒放，也熱淚盈眶。

美式動畫卡通圖案Patchwork服飾。（Louis Vuitton）

壓軸出場純白天使之翼。（Louis Vuitton）

但別以為這個最終回只是將經典設計重新擺上T台了事，當中好些作品其實都注入了堪新元素。例如Louis Vuitton FW19季度出現過各國國旗Patchwork服飾，同樣的拼貼工藝，今季主角卻由國旗改動成美式動畫卡通圖案，可愛度取勝。至於出現在SS20的軍事風多口袋風爭背包系列，則從以往動調動機性，幻化成今季美妙的純白天使之翼，伴隨着另兩套白婚紗造型，成為Fashion Show壓軸出場設計，仿如在訴說我們心愛的Virgil，經已在天堂國度，繼續以他前衞意志影響世人。