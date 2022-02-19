PORTER聯乘Paul Smith系列開售　將瘋狂條子撞色美學融入機能包袋

【PORTER/ Paul Smith/ 聯乘】雖然PORTER與其他品牌搞聯乘合作屬司空見慣，但當日本國民袋牌遇上英國國寶級設計師Paul Smith，就無論如何都格外矚目過人。



PORTER × Paul Smith 2月16日全球開售。（Paul Smith）

2015年PORTER 80周年的小試牛刀合作。（Paul Smith）

留意今次其實並非PORTER × Paul Smith史上首次Collaboration，2015年PORTER 80周年慶生期間，便曾邀請Sir Paul Smith合作打造系列，然而當年合作只屬小試牛刀，只區區數款作品，今次卻是大規模的聯手別注。

Paul Smith直言當年第一次踏足日本的時候，已深深被PORTER的美學工藝為之著迷。（GettyImages）

PORTER挑選了Helmet Bag、Tanker、Boston、Duffle Bag及Wallet等王牌袋款出場。（Paul Smith）

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今次PORTER × Paul Smith雙方都可謂精銳盡出，PORTER挑選了Helmet Bag、Tanker、Boston、Duffle Bag及Wallet等王牌袋款出場，採用日本製作的標誌性尼龍斜紋打造，既防水輕巧，亦耐磨耐用。至於Paul Smith方面，則負責系列的圖案設計，要知道滿載幽默感的彩色條子，向來是這個英倫高級時裝品牌拿手好戲，最標誌性圖案首推那集合二十多種不同顏色組成的條子式樣，不止服裝設計上應用到，也曾經被製成條子Mini Cooper和單車，享譽全球。

Paul Smith標誌性圖案：集合二十多種不同顏色組成的條子式樣。（Paul Smith）

Paul Smith也曾經被製成條子Mini Cooper和單車。（Paul Smith）

不過今次別注Paul Smith並沒有選用來二十色條子版本，而是從Vintage露營帳篷面料中涉取靈感，將各種各樣配顏、長度、粗度大小不一的條紋，或縱或橫地印列在包袋上，帶來強列視覺對比震撼之餘，亦不失英國紳士獨有的知性幽默感，最是輕快不過。

將各種各樣配顏、長度、粗度大小不一的條紋，或縱或橫地印列在包袋上，帶來強列視覺對比震撼。（Paul Smith）

而雖然Paul Smith乃屬高級時裝級別品牌，但今次PORTER × Paul Smith並沒有如PORTER × FENDI那次合作一樣，為單品標上高不可攀價錢，基本上產品都是在HK$1,890至HK$6,490範圍之內，只比一般PORTER產品貴上少許而已，完全是可接受價錢，Paul Smith官網現已全球開售。