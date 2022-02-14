Loewe│大熱IT Bag變奏Hammock Nugget　沒聯乘、明星效應仍吸引？

【Loewe/ Jonathan Anderson/ IT Bag/ 手袋】Loewe宣布將於2月中旬推出品牌經典袋款Hammock的變奏版本，為玩味濃厚的大熱設計，增添柔美氣息。



Loewe推出新作Hammock Nugget（Loewe）

Jonathan Anderson自2013年9月加盟Loewe以來，接二連三地創作出經典手袋，由Puzzle到近來面世的Luna及Goya，款款大賣，難怪Loewe創作總監一位穩如泰山。

Jonathan Anderson自2013年9月成Loewe創作總監後，先後帶來多款IT Bag。（Loewe）

而在他眾多的設計之中，於2016年春夏系列登場的Hammock，絕對可以說是其代表作之一：以吊床為創作意念，圓弧垂墜的輪廓彷如一張吊床，為手袋增添難得一見的趣味，同時兼具實用性；柔軟的小牛皮則為手袋帶來奢侈及摩登的感覺，完全表達出僅屬於Jonathan Anderson的精緻及童稚。

Loewe與《千與千尋》聯乘版本的Hammock（Loewe）

時至今日，Loewe已推出過各種配色、尺寸、布料的Hammock，較早前大熱Loewe x 吉卜力工作室聯乘系列中亦出現《千與千尋》版本Hammock，足見品牌對手袋的寵愛。而在本月中旬，品牌更會推出Hammock的變奏版本——Hammock Nugget，為消費者帶來另一個新選擇。

Hammock Nugget以Hammock為基礎再作出改動，變得輕盈小巧。（Loewe）

Hammock Nugget以Hammock為基礎，保留了圓弧垂墜的輪廓，卻刪減了Hammock 的拉鏈設計，加上單色定調，顯得更為簡約及扁平，玩味減弱，提升了柔美及正式感。另外，手袋尺寸亦比Hammock來得小，非常適合過往懼怕Hammock過大的嬌小女生。手挽位置上，Hammock Nugget以單挽帶取代坊間常見的雙挽帶，不失為手袋的焦點之一。當然，這手袋同樣貫徹Jonathan Anderson對實用性的執著，因此除了可以手挽之外，亦可配上揹帶作斜揹及側揹，讓大家可以空出一雙手做其他事情。

經典Hammock面世後即深受一眾女士愛戴，就連一眾女星亦鼎力支持，如今Hammock Nugget即將面世，雖然未知在家工作的日子何時才會結束，但深信亦無阻這袋款將成為新一代IT Bag。