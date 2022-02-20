中古鐘錶名所寶鏗轉戰樓上舖　Vintage錶配時尚品儼如日本選物店

【Rolex/ Omega/ 中古名錶/ Vintage】對於一門生意而言，世代相傳是種很美妙又很講技巧的學問，一代接一代傳承之間，如何做到既保持聲譽和DNA傳統之餘，又能夠開創出自成一派的新人事新作風？箇中的平衡，殊不容易。

作為寶鏗古董鐘錶上環新舖兼第三代主理人的Quinton，自然別有一番滋味在心頭。



上環永吉街寶鏗古董鐘錶新店。上年12月才剛開幕，已有不少品味之士慕名而來。（攝影：歐嘉樂）（攝影：歐嘉樂）

收藏叫人大開眼界。（攝影：歐嘉樂）

踏進上環永吉街誠利商業大廈10樓的寶鏗古董鐘錶新店，甫踏進店中叫人煥然一新，尤其是過去二十年曾到訪他們舊地舖的客人，感覺更深。從前舊舖，古董鐘錶珠寶的收藏量雖多，但因沒有系統式的儲存擺放，很多珍品隨意地散落舖頭不同角落，品牌與品牌的產品隨性地交雜一起，要找到心頭好往往需要花頗多時間心力，或靠資深店員的多年記憶來尋找，如斯聽來感覺浪漫，卻往往變成漫無目的的尋藏，不論對店字還是客人，都費時失事。伸延閱讀：ROLEX專題│寶鏗Johnny話當年 遠赴阿根廷買入Daytona大冒險故事 ROLEX專題│寶鏗第二代Johnny話當年 解構「棺材仔」獨有魅力

寶鏗第三代接班人Quinton。（攝影：歐嘉樂）

不過，寶鏗新店截然不同，明明店舖面積比舊地舖細，空間感卻簡潔開揚得多，少了侷促感且更加舒適自在。每款類別、每個品牌的珍品，均井井有條地排列開來，無論是舊裝Patek Philippe、Rolex、Omega，還是Vintage印第安首飾、Tiffany & Co.銀器、古董眼鏡等收藏品，全被安放在專屬空間之內，以更精品化形象示人。

各式各樣的古品手錶均可以在寶鏗古董鐘錶找到，並非只有Rolex如斯獨孤一味。（攝影：歐嘉樂）

問到寶鏗第三代接班人Quinton何以選擇地舖搬樓上舖，他直言自五、六年前剛參與公司業務時已有這個打算：「那時香港地舖租金已攀升得十分瘋狂，就算錢賺得再多，很多時都不過是用來交租而已，並沒有外面想的那麼風光。」

Quinton與爸爸Johnny兩年前與舊地舖的工作光景。（攝影：黃舒慧）

「及至後來經歷一連串社會事件及疫情肆虐，各行各業生意大受影響，租金仍然企得『好硬』。去年上環舊地舖快將約滿，老豆起初還是希望不變應萬變，主動聯絡業主續約。誰不知業主方面非但愛理不理，對租金更是抱住有增無減態度。」於是Quinton大膽提出結束地舖，將寶鏗移師到鄰近永吉街的商廈中，「那裡本來是我們倉庫的單位，將之改建成樓上舖，既大大節省成本，也迎合年青一代鍾愛尋幽探秘，拜訪樓上舖的大勢所趨。」

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當然有得必有失，據Quinton所講，將營運了二十的地舖一下子搬到樓上，單單是搬運已是一個極傷腦筋問題，這裡說的可是數以千萬計的名貴鐘錶珠寶，根本沒可能交託外人搬運。如是者Quinton只能和和數位親友，每日提心吊膽地將一箱接一箱滿載珍寶名錶的盒子，以人手方式由皇后大道中搬移至永吉街。雖然路程並不遙遠，但要運輸的收藏品著實太多也太名貴：「某次我親戚幫手搬運期間，不小心地將箱子推倒，十數隻名貴便赤裸裸地躺在大馬路之上，現在回想起來也覺『牙煙』。」Quinton憶起猶有餘悸。

寶鏗收藏很多特別錶款，再由他們用心拍攝每枚手錶，再詳細寫上詳細描述，並定期帖文，在網上迴響甚佳。（寶鏗古董鐘錶）

搬上樓上舖另一問題，是失卻許多舊熟客，「老豆經營了地舖數十年，累積下來的熟客不少，而這些上一輩的人也確實習慣了逛地舖。現在一下子叫他們瓹窿瓹罅上10樓，也需要時間適應的過程……」開始了樓上舖後，寶鏗加大了Instagram的經營力度，用心拍攝每枚手錶，再詳細寫上描述並定時發帖，不但在網上獲得不錯迴響，也吸引了許多年輕客人上來，「他們有的對鐘錶之道頗有研究，亦不缺外國人，有些則對鐘錶研究不深，卻很擅長時裝打扮或藝術設計，這是新店開幕後，明顯增加的新客羣。」





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接上生意後，Quinton對時下營商之道別有一番感悟。（攝影：歐嘉樂）

從前經營鐘錶店只售賣鐘錶，頂多加上珠寶，這屬正常不過的事；然而世代不同了，透過日本人的高瞻遠矚與倡導，跨界別互動已成常態，時裝店可以同時擺賣黑膠唱片、手工咖啡；植物店亦可以聯同藍染職人搞工藝展覽，甚至製作出藍染古布多肉植物；時裝品牌也能夠邀請拉麵店合作推出別注拉麵。這種橫跨數個領域、數個單位，再合二為一的靈活性，並非唯Dover Street Market、CPCM、HIBIYA CENTRAL MARKET或連卡佛此等規模和空間才能做到，二、三百尺的寶鏗新店，已綽綽有餘。

一踏進門口所見到的玻璃櫃，裡面所擺放的，並非Rolex，也並非其他手錶名品，而是一系列Quinton多年前由美國搜羅返來的Vintage印第安銀器首飾。（攝影：歐嘉樂）

那麼Navajo印第安銀器是很好賣了吧？Quinton卻斬釘截鐵地否認。（攝影：歐嘉樂）

所以今次採訪寶鏗最叫《一物》編輯部難忘的，是一踏進門口所見到的玻璃櫃，裡面所擺放的，並非Rolex或其他手錶名品，而是一系列Quinton多年前從美國搜羅返來的Vintage印第安銀器首飾，第二格櫃則是舊版Vintage Tiffany & Co.銀器，之後分別是Patek Philippe、Cartier的專櫃，公認最受歡迎的Rolex只排第五格，亦只有一格，再後是Omega和Pocket Watch。

很多人認為寶鏗新店貨量比舊舖少了很多，Quinton指因為很多貨仍然擺放在樓下的另一個倉庫中，遲些會擺放更多上來，何況貴精不貴多，客人才看得過癮。（攝影：歐嘉樂）

古董眼鏡也是寶鏗古董鐘錶新店主打單品，下回將有更詳盡分享。（攝影：歐嘉樂）

古董懷錶也有自己專屬專櫃。（攝影：歐嘉樂）

那麼Navajo印第安銀器該很好賣吧？Quinton斬釘截鐵地否認：「一點也不好賣！開舖這個多月來一件都未賣出過。」縱使如此，也無損他堅持推廣手錶以外單品的決心，這並非他與錢過唔去，而是他接手寶鏗後，對時下營商之道別有一番感悟，理解到於這個網購肆橫行的世代下，顧客仍然願意光顧實體店的原因，已不再是單純想買件產品，店主個人眼光與品味，同樣重要：「一個人的喜好和品味是很立體的，就算再喜歡鐘錶也好，也不會只喜歡一門東西，與之相關的眼鏡、銀器和時裝，我同樣有所涉獵，希望推而廣之，例如我喜愛西裝文化，很快便連繫到古着服飾，而古着中的許多技法美學，亦與時下流行的街頭文化息息相關。」可見印第安銀器一時三刻銷情不佳，長遠而言有助寶鏗建立更全面的Life Style形象與文化價值，時間會證明一切。

Quinton直言不想做一間只賣Rolex的店。（攝影：歐嘉樂）

但話雖如此，但寶鏗收藏的Rolex還是比一般二手錶店多出很多很多。（寶鏗古董鐘錶）

這種環環緊扣意念，正是當前流行文化好玩之處，也是Quinton時代寶鏗很想傳達的理念：「最多人上來選購的，毫無疑問仍是舊裝Rolex，但開舖以來，我沒有刻意標榜其為頭牌，一來Rolex沒有如街外人所預想般這麼好賺，因來貨價愈來愈貴，二來鐘錶之道博大精深，每個品牌都大有其值得欣賞之處。

Omega是寶鏗強烈推介給大家的品牌。（攝影：歐嘉樂）

寶鏗第二代目Johnny過去曾往拍賣行的鑑定專家，對60年代的Omega推崇備致。（攝影：黃舒慧）

「例如近年時常被人忽略的Omega，正是我很想和大家分享的寶號，過去我老爸時常對60年代的Omega讚不絕口，認為其當時機芯比Rolex做得還要出色，只可惜踏入70年代開始製作電子錶後才每況愈下，因此識得欣賞舊裝Omega工藝價值，令人拍案叫絕……」試問這些肺腑真言，一些只愛將手錶一炒一賣的商店又怎會有功架和眼界說出來？

名曰Clutchgolf服飾品牌，主打ECO-Recycling舊布古着再造。（攝影：歐嘉樂）

「等待疫情好轉後，我想嘗試於寶鏗店舖內舉行瑜伽班。」（攝影：歐嘉樂）

最後問Quinton寶鏗希望有甚麼新計劃，他希望開拓更多古董鐘錶以外的項目：「例如服裝正是我自少深愛的領域，近年我在美國發現服飾品牌Clutchgolf，主打ECO-Recycling舊布古着再造，工藝性叫人難忘，我很想將這帶來香港辦Trunk Show或設計師見面會，深信不少古董錶愛好者會對Clutchgolf為之著迷。」他還有另一個更有趣企劃，「待疫情好轉後，嘗試於寶鏗內舉行瑜伽班，隨伴住Submariner或Tiffany & Co.做瑜伽，想來已是絕對另類且難得的體驗。」

（下回還有Quinton精選的古董眼鏡及Omega專題，敬請留意）

INFO

寶鏗古董鐘錶

上環永吉街6-12號誠利商業大廈10樓A