空山基聯乘Richardson　情色大師激罕線香座　隨時登上拍賣會？

【空山基/ 聯乘 / 藝術】近年，日本藝術家空山基極度活躍。自從因Kim Jones賞色跟Dior推出別注後，打開聯乘大門後，先後跟不同品牌合作，最新是美國街頭品牌Richardson，兩大情色單位首次正面交鋒。



空山基聯乘Richardson結合兩者情色風格（RIchardson）

因Dior之名，令空山基之名由藝術界橫跨到時尚界，讓人重新認識他筆下的未來派畫風，其中性感金屬機械人「Sexy Robot」，更成為藝術時尚的重要設計。繼Dior後，空山基先後跟Mizuno、李寧牌出球鞋、跟CASETiFY出手機殼、跟Medicom出玩具，還跟小木Poggy的選物店2G和Graphpaper、Carhartt作多方聯乘，甚至UNIQLO的UT也有他的份兒，成為別注的新寵兒。



回顧空山基昔日聯乘：

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至於今次跟空山基合作的Richardson，本身是本雜誌，於1998年由著名情色攝影師Terry Richardson和造型師Andrew Richardson兩位李察臣一起創立，雜誌內有大量性感大膽的情色專題和相片，及後更由紙本擴展到服飾設計，還在東京開設專門店。而除了自家設計外，還跟Supreme、Anti Social Social Club、Converse、PornHub等推出聯乘，是別注的熟身技工。

Richardson最先是出版雜誌，其後再擴展到服飾。（Richardson）

今次空山基跟Richardson的聯乘系列，服飾包括T-Shirt、Hoodie和Sport Pants，主要用上Richardson招牌黑色設定和空山基簽名式Sexy Robot，是很街頭風的大圖案Print配Loose Cut設計。

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不過，系列中最矚目的無疑以男性生殖器形態呈現的線香座，空山基表示應Andrew Richardson要求，向法國畫家 Gustave Courbet取材，製作出這個未來派重金屬設計，最重要是全球限量生產5個，定價10,000美元，雖然以線香座來說索價不菲，但換轉另一角度將這視作藝術品，假以時日隨時拍賣會場再見，到時後悔已太遲。