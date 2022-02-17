Supreme｜Tremaine Emory成新創意總監　Virgil Abloh後最強潮人

【Supreme】自Virgil Abloh因病逝世後，美國潮流界別，特別是黑人文化圈一直等待下一位天子驕子來臨，而LOUIS VUITTON男裝創意總監由誰接捧，也一直懸而未決。不過正當LVMH尚未有進一步消息之際，另一潮流巨頭Supreme卻迎來大新聞：Supreme邀請Tremaine Emory擔任品牌新任創意總監，一個全新時代，終於降臨。



品牌Denim Tears或No Vacancy Inn創立人Tremaine Emory出任Supreme新創意總監。（IG@Tremaine Emory）

或許很多亞洲人連Tremaine Emory的英文名發音也不曉讀，也對他自家創立品牌Denim Tears或No Vacancy Inn一知半解。但毫無疑問，早在今次應VF Corporation之邀，出任Supreme新創意總監之前，這位個子胖大的壯漢已然是能夠對歐美潮流世界呼風喚雨之大人物。

Virgil Abloh與Tremaine Emory本身老友鬼鬼。（IG@Tremaine Emory）

簡單敍述一下Tremaine Emory的發跡史吧。亞特蘭大出生，自幼於喬治亞州這個黑人歷史和民權運動發展蓬勃之國度成長（亞特蘭大也是民權領袖Martin Luther King馬丁·路德·金的出生地），故對美國鄉土之情與黑人先祖歷史別有一番體會。及後隨父母搬到紐約皇后牙買加區生活，於這個世界大熔爐之下，擴闊了自己的眼界，也認識了許多流行文化圈朋友，於Marc Jacobs工作九年，及後遠赴倫敦擔任Assistant Manager一職，被當地的夜店文化深深吸引，並與DJ Acyde Odunlami相知相交，在2016年聯手創立No Vacancy Inn潮流單位，既是服飾品牌，也致力推廣Club Night及相關音樂、藝術文化為己任，多年來一直與New Balance保持聯乘合作關係。

No Vacancy Inn × New Balance。（Tremaine Emory）

更重要是在成立No Vacancy Inn的前後時期，Tremaine Emory已憑藉非凡潮流觸覺和藝術眼光，為Stussy、Frank Ocean、Virgil Abloh、Tom Sachs等品牌及創意人物，擔任諮詢顧問的角色，更曾是Kanye West自家單品YEEZY的Brand Director，人脈網絡之大，早已非一般潮流圈內人所能比擬。

Denim Tears × Virgil Abloh牛仔褲。（Denim Tears）

Denim Tears自家服飾。（Denim Tears）

不過正式將Tremaine Emory由幕後推向幕前者，則是他2019年成立的自家品牌Denim Tears，它可是一個有血有淚的人性化品牌，謀利賺錢並非其存在唯一目的，更重要是Tremaine希望透過這滴牛仔布之淚，不平則鳴地訴諸不公義，改革社會。

Denim Tears × Levi's。（Denim Tears）

因此Denim Tears很多作品，背後都具有人文氣息之意義在其中。例如與Levi's多次合作的牛仔褲系列，每條褲子都印滿了白色棉花圖案，這並非是純綷的誇張奪目，而是希望悼念18世紀末至19世紀，美國黑人奴隸制度下，那些不斷被白人壓迫採摘棉花的南方黑奴，這既是品牌名字由來，亦希望以此呼籲世人對黑人平權運動Black Lives Matter的關注。

上年與Asics合作的Gel-MC Plus球鞋，其泥紅色的配色同樣別具深意。（Denim Tears）

Denim Tears創作這批Asics Gel-MC Plus，正是要向其先祖致敬。（Denim Tears）

上年與Asics合作的Gel-MC Plus球鞋，其泥紅色的配色同樣別具深意，事關Tremaine Emory年幼在亞特蘭大生活時，不時會到鄰近的哈勒姆Harlem探望祖父母，那是一個會在夏天滿佈紅顏色土壤的小城市，祖父不單止會用這用紅泥土製成紅磚頭來起屋，百年歸老之時亦會長眠於這片紅土地之下。Denim Tears創作這批Asics Gel-MC Plus，正是要向其先祖致敬，讓黑人的歷史和貢獻不會煙沒無聞。

差點停產的Denim Tears × Converse別注。（Denim Tears）

就算是強如Nike、Converse，Tremaine Emory也絕不畏懼。話說2020年Denim Tears與Converse策動聯名合作，生產工序做得如火如荼之際，他卻突然叫停，理由是認為作為美國第一運動品牌的Nike（Converse母公司），在對待George Floyd被殺而掀起的Black Lives Matter運動中未盡全力支緩，對女性歧視方面的抗爭力度亦有不足（Tremaine Emory是關注婦女權益的Every Mother Counts協會成員），以此迫使Nike方面進一步正視各種社會問題，其敢作敢為作用，深受美國潮流界欽佩。

Supreme創立人James Jebbia將會與Tremaine Emory產生甚麼化學作用？（GettyImages）

總括而言今次VF Corporation挑選Tremaine Emory出任Supreme新創意總監，確是無比前瞻性之舉。其視野與威望無可置疑，比起Luke Meier、Brendon Babenzien、Angelo Baque等歷代Supreme總監也是毫不失色，作為Supreme被VF Corporation收購之後首位品牌創意總監，資源無疑比過去更加充裕，也考慮到品牌創立人James Jebbia仍然以顧問身份管理品牌營運，在兩大潮流巨頭相輔相成下，這個美國龍頭街牌的發展，定必持續欣欣向榮。