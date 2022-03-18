Gentle Monster X Jennie推出JENTLE GARDEN眼鏡系列　開賣即斷貨

Gentle Monster 和 BLACKPINK 的 Jennie 再度合作，以花束背包特別禮盒及手機遊戲預熱後，即日起正式推出「Jentle Garden」聯名系列，攜手創造出彼此心中的幻想世界。本次系列的廣告由著名攝影師 Hugo Comte 操刀，帶領大家一同走進 Gentle Monster 和 Jennie 共同打造的絢麗國度。
GENTLE MONSTER 攜手 JENNIE 推出「JENTLE GARDEN」聯名系列
「Jentle Garden」系列的所有眼鏡均採用了全新設計的獨有反光金屬標誌，並加入新的顏色，例如大理石紋及粉紅等，更配置了特別設計的藍色包裝，可作斜背袋使用，極具時尚感。全系列包括三款光學眼鏡及三款太陽眼鏡。
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Gentle Monster 將於全球五個城市舉行「Jentle Garden」快閃店，包括韓國、上海、洛杉磯、香港和新加坡，屆時將會展出聯名款式，以及由 Jennie 本人親自構想、全球限量的「Fruits of Paradise」眼鏡禮盒，一同分享 Jennie 的夢想世界。
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