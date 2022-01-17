CHANEL最新手袋22　BLACKPINK成員JENNIE大讚 　勢成為本年大熱？

【CHANEL/ 手袋】在早前亮相的CHANEL SS22系列中，品牌帶來今年最新手袋CHANEL 22 Bag，優雅且率性的設計旋即吸引BLACKPINK成員JENNIE大讚。

這CHANEL 22 Bag能吸引你嗎？



CHANEL 22 Bag是品牌SS22系列中的焦點作（CHANEL）

近日有傳CHANEL將於本年度再次加價，一眾大熱款式如CHANEL 2.55、CLASSIC FLAP等均齊齊加價，據悉小尺寸CLASSIC FLAP將於美國加價至USD$8,200，袋價值迫HERMES。不過，只要大家經過CHANEL尖沙咀海港城門店，不難看見門外靜候入場血拼的人龍，可見CHANEL的魅力於一眾女士而言，絕非金錢可以衡量。

CHANEL 22 Bag承接19 Bag威力，強勢登場。（CHANEL）

而在較早CHANEL SS22時裝騷中，Virginie Viard就為大家帶來最新袋款CHANEL 22 Bag，相信22將會如2019年推出的CHANEL 19 Bag一樣受歡迎。

眾所周知，CHANEL不少設計及產品均以數字來命名，當中往往蘊涵著動人的故事。今回推出的CHANEL 22 Bag如是——除了代表手袋延生的年份之外，亦回溯1922年品牌推出香水N°22，再一次透過最新設計向過去致敬。

22 Bag是向CHANEL於1922年面世的香水N°22作致敬（CHANEL）

而在設計方面，Virginie Viard再一次將其女性主義的精神及理想注入設計：袋內的拉鍊小袋、以彈簧鉤固定的可拆式口袋，以及束口磁石開合設計，均大增22 Bag率性的感覺及實用性；手袋共有海軍藍、紫色、粉紅色、白色及黑色可供選擇，加上縫有品牌經典菱形格紋的柔軟皮革及DOUBLE CHAIN揹帶，率性之餘，兼具品牌一貫以來的優雅及嫵媚。

手袋將於本年三月正式上架。官方網上商店暫未見有關資料，不過參考CHANEL 19 Bag的定價，相信CHANEL 22 Bag定價或會接近$50000港元，大家會捨得為CHANEL 22 Bag豪擲千金嗎？