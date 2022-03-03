Johnny Depp最愛眼鏡Tart　傳奇品牌重現眼前　美國製造忠於原著

【Johnny Depp/ 尊尼特普/ Tart/ 眼鏡】Johnny Depp的型，毋庸置疑。而他所使用的單品，也甚受追捧。

云云男神潮物中，當然不可不提眼鏡，因Johnny Depp之名被炒起的Tart，百份百美國製造的正宗設計，原汁原味登場。



Johnny Depp憑電影《Secret Window》，成功帶起Tart眼鏡熱朝。（電影劇照）

New Old Stock的Tart Arnel價值（網上截圖）

因Johnny Depp於2004年演出驚悚電影《Secret Window》時，選戴了一副Vintage版的Tart Arnel作戲服導具，令這充滿美國文化色彩的單品頓成潮流熱門，熱潮至今十多年仍然持續，原版的Tart Arnel在eBay、Etsy等拍賣、中古品網站已炒上天價，如全新New Old Stock或保養得宜的舊品，索價萬元是等閒事。除了原品，市面上還有不少復刻新品，而最近引起話題的是來自美國的Tart Optical Enterprises(OTE)。

Tart Optical Enterprises(OTE)打正Made In USA旗號推出市場（Over The Classic）

雖然市場上名為Tart品牌或跟Arnel型號相近設計，但最原汁原味的始終是Tart Optical Enterprises(OTE)，正式版權一直在Tart當年品牌銷售經理手中，因此這版本可謂最正宗。傳奇眼鏡品牌Tart Optical Enterprises(OTE)於1948年在紐約成立，隨即在美國大流行，可惜70年代興起大規模工廠式生產眼鏡，令Tart Optical Enterprises(OTE)決定結業。



創辦人Julius Tart退休後就將品牌易手，幾經轉折終於重整旗鼓，將最元祖的Tart重新帶到市場。新生Tart Optical Enterprises以加州為基地，鏡架採用意大利板材，並交由美國工廠作人手生產，由最廣為人知的經典Arnel，到F.D.R.、P3等美式長青設計，將半世紀前Made in USA神髓的眼鏡工藝重現眼前。

說起Tart，有不少潮流界的都市傳說。像美國品牌Moscot常以Johnny Depp掛帥的型號Lemtosh，設計跟Tart Arnel相差無幾，不過這並非品牌昔日經典，而是近代致敬復刻版本，亦不是美國製造，只在亞洲生產。

Moscot Lemtosh是其中一款向Tart Arnel致敬設計（Moscot）

至於近年大熱的Julius Tart，是由Native Sons主腦人Tommy O'Gara跟Tart創辦人Julius Tart外甥Richard Tart合作，AR是新生代的Arnel，並交由日本福井縣TheLIGHT工場的職人手作製成，不過AR卻不能稱為Arnel，Tart Optical Enterprises早於2016年在美國法庭控告Julius Tart，更申請禁制令，所以Julius Tart只能在歐亞發售。

Julius Tart近年大熱，但因版權問題未能在美國出售。（Visual Culture）

一些資深眼鏡迷勻稱美國Tart是最接近50、60年代原版設計，想尋求忠於原著的復刻，這Tart絕對是最好選擇。