Ray-Ban太陽眼鏡　4款鏡框打造型格、復古、童趣、斯文風盡顯星味

先來瞭解大家的想法，「你覺得眼鏡對你而言是什麼樣的存在？」我相信大部分人的答案是：「為了看得更清楚」，「裝文青」，加上太陽眼鏡，還會有「擋光」、「造型」。我覺得眼鏡更像是用來隱藏眼神與不想被旁人看出的情緒的面具，不只是美醜，我們更懂得視情況（必需面對的人、情景）戴上不同的眼鏡，如同只有在睡覺時才會將太陽眼鏡拿下的傳奇時尚設計師 Karl Lagerfeld，「我覺得摘下眼鏡的自己好像等待被領養的可愛小狗，」這副眼鏡對他、對你我而言是武裝、更是保護罩。



It's history！

「武裝」與「保護罩」這兩個詞非常適合創立於第二次世界大戰期間的傳奇眼鏡品牌 Ray-Ban。簡單說明關於 Ray-Ban的歷史，美國人John Bausch 與好友Henry Lomb成立了Bausch &Lomb（博士倫），最初是製造眼鏡、顯微鏡、望遠鏡等商品，1930年代，因為科技進展，飛行員愈飛愈高，會因為刺眼太陽造成高強度的炫光，導致頭痛、噁心等反應。當時的陸軍上校 John MacCready 的一次熱氣球飛行，他想到了飛行時若是能有一副能遮住眼睛，同時能看得清周遭事物的太陽眼鏡，就能夠解決眩光問題。

塑料鏡架、綠色鏡片的防眩光太陽眼鏡，能夠在完全不影響能見度的前提下，「禁止」陽光直射，等同飛行員的保護罩。1937年，再度推出金屬框架版，品牌名稱Ray-Ban，Ray意思是眩光、Ban則是阻擋，至於這副眼鏡則被名為 The Aviator，飛行員，非常切中命題，正如Ray-Ban官方所說：「It’s history。」

我認為太陽眼鏡的另一個關鍵字就是「武裝」，今天，你的武裝是～

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現在，無論你選擇戴上哪副眼鏡，

請保護好自己與他人的不一樣！

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