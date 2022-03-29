本地小店｜Look For Glasses古董眼鏡奧秘　不同國家設計各具特色

【本地小店】或許從第一身敍述的經歷角度看，讀者們應更比體會《一物》與眼境店Look For Glasses的緣份：第一次打聽到這間位於九龍灣工業區的隱世眼鏡店，乃是透過一間西裝店的主理人介紹；後來採訪某古董鐘錶店及美式古着店，才發現它們亦先後曾與這間Look For Glasses合作，舉辦過Pop up；再跟某知名皮鞋店老闆閒談，才發現他也對此眼鏡店推崇備致。



Look For Glasses本店不易搵，卻值得朝聖。（龔嘉盛）

結論即是，無論來自西裝界、鐘錶界、古着圈還是皮鞋圈的資深代表，均對Look For Glasses讚不絕口，如此厲害，看來如不再專誠去拜訪其主理人Sun，談談眼鏡之道，也著實對不起廣大讀者的長期支持了。

本地絕無僅有的隱世眼鏡舖

再次引證了「要買稀世好貨，一定要有恆心瓹窿瓹罅」的硬道理。Look For Glasses本店座落於九龍灣榮發工業大廈頂層9樓，沒有升降機直達，只能搭到8樓再徒步上樓梯（採訪後才知道原來整個九龍灣的舊式工廈，皆是採用這種頂層無𨋢的設計），然後進入910單位門前，按密碼或電子門鐘，開門後，再行到3號室才抵達。聽上去也覺得偏遠，但門一打開置身店中，即發覺不但件件佳作，大部份收藏更加是香港其他眼鏡店所未有，眼界大開。

Look For Glasses主理人Sun，絕對是古董眼鏡的活字典。（龔嘉盛）

只因Look For Glasses並非如坊間眼鏡店一樣，主打手工眼鏡，而是主攻另一門於港相對偏鋒的學問：古董眼鏡。

據Look For Glasses主理人Sun所講，現今眼鏡領域所論及的古董眼鏡，大部份以歐美出品為主，日本作品相較地少，事關和香港一樣，日本眼鏡工業在1980年代還是主要幫歐美品牌代工，要發展到廣泛地創立自家本土品牌，那經已是90-00年代的事，整體仍然算是比較新興的流派。

Sun：「眼鏡歷史源遠流長，起源於歐洲，相傳14世紀由意大利人所發明，及至18世紀經德意志民族改良，開發出鏡片，成就出具現代意義的眼鏡。」

Look For Glasses主打歐美古董眼鏡，香港可謂絶無僅有。（龔嘉盛）

Antique古董每一款、每一副都是獨一無二，賣完就無。（龔嘉盛）

Look For Glasses店舖空間雖然不大，但收藏的眼鏡數目，接近二百多副。（龔嘉盛）

Look For Glasses店舖空間雖然不大，但收藏的眼鏡數目，接近二百多副，由於是通通是Antique古董之故，因此每一款、每一副均是獨一無二，賣完就無，如斯珍寶。尋常眼鏡店頂多六、七副看門口已叫厲害，二百副集結一起，實在誇張。

環看牆架上琳瑯滿目的珍藏，第一次看到應會覺得眼花繚亂，不知從何看起。但其實Sun早已細心地分門別類，按照不同國家的出品分區排列在一起，當中尤以美國、法國、英國、德國4大國作品最多，鑽研最深。

Sun開始「講經」了。（龔嘉盛）

美、法、英、德出品 「國」有各特色

由於過往香港的古董眼鏡文化不算普遍，因此提及英、美、法、德這「古董眼鏡四大國」的特色，大家可能未必接得上話，不打緊！今次一於由阿Sun娓娓道來當中的學問與知識Sun：「第一個由美國講起吧，美國可算是以往眼鏡品牌中最商業化的一個，十分講求商標專利，哪怕是很早期的出品，都會印上品牌商標Logo作為記認。」

1890s American Optical “10k Solid Gold” Double D Railway Sunglasses，收藏品。（龔嘉盛）

今次採訪Sun特地帶來很多屬非賣品的個人收藏出來諸供同好。（龔嘉盛）

「好像我手上的1890年American Optical “10k Solid Gold” Double D Railway Sunglasses，外形極為奇特了吧？那可是AO（American Optical）出品，他們由1833年便開始造眼鏡了，此副太陽眼鏡最特別之處，乃是左右兩側的鏡片設計。它的設計背景源自19世紀之初，當時美國政府致力開發西部和建設鐵路，鐵踏工人在灰塵滾滾的荒原工作，既要面對烈光，又要對抗沙塵，如是者這款Double D應運而生，正前方兩鏡片遮擋太陽，左右方鏡片則阻擋沙塵，非常全面。」

在鼻托底部位置，刻有AO.Co商標。（龔嘉盛）

不同年代，商標Logo均會有所變化，憑藉這些細節，人們便能考證眼鏡生產時份。（Look For Glasses）

Sun：「這眼鏡鏡框雖然幼細，但它仍然在鼻托底部位置，刻有AO.Co商標，足證美國商人自古以來對商標版本的重視，不同年代，商標Logo均會有所變化，憑藉這些細節，我們便能考證眼鏡生產年份。」

1920’s American Optical “Cortland” 10k Solid White Gold Nose Pad ，7,800 HKD。（龔嘉盛）

舊時的美國可謂「遍地黃金」。（龔嘉盛）

約翰·甘迺迪生前也是AO支持者。（serusdistribution）

Sun也補充一點：「正是舊時代的美國眼鏡經常會以黃金製造。」這並非美國人刻意賣弄奢華，而是自兩次大戰結束後，英國經濟大受重創，大量黃金得以流入美國。而發展到多年之後的1971年，時任美國總統Richard Nixon更宣告新經濟政策，讓美元與黃金脫鈎，使美元取代了黃金，成為國際貨幣系統的結算本位，令到黃金從美國外流的程度大幅收窄，如是者當時的美國真可謂「遍地黃金」，在價值大受動搖下，造就出當地眼鏡業大幅以黃金作原材料的特殊景象。

AO粉絲還有奇連伊士活。（aoeyewearfrance）

法國製1950s French Crown Panto 8mm in Blonde Amber 8,800HKD。（龔嘉盛）

1960’s Frame France “Stained Glasses” Pattern Big Round Sunglasses 3,800HKD。（龔嘉盛）

至於法國古董眼鏡，Sun認為比較隨性又具個性化：「當時的法國眼鏡職人對商標無甚概念，所謂的品牌，通常只是在售賣時，用一個連線紙製吊牌作區分，整副眼鏡不會有任何品牌記認，而用家戴上眼鏡之後，亦當然會把紙牌掉走，十居其九不會將紙牌保存。」如是者，久而久之過了很多年後，坊間大眾便沒法辨識眼鏡的來自哪一品牌，連製作日期亦難以考證，要靠資深眼鏡專家的功力來鑑定。

1960’s Frame France 3280HKD。（龔嘉盛）

除數十載古董，Sun亦收藏不少昔日法國高級時裝品牌的眼鏡珍藏。1993 CHANEL S/S Runway Round Logo Signature Sunglasses in White 13,000HKD。（龔嘉盛）

「購買古董眼鏡，經驗是很重要的，尤其是現在網上交易文化十分流行（加上封關不能外遊），很多古董眼鏡只能透過觀察照片，來分別出真假、優質、價錢高價，根本沒有機會親手摸上去接觸，因此賣家的信譽和口碑一定要注意。」Sun如是說。

1940’s Algha England 12kt Goldfilled 3,680HKD。（Look For Glasses）

英國品牌C. W. Dixey & Son古董作品。（Look For Glasses）

那麼與法國隔海相對的英國，其眼鏡手藝又如何呢？

Sun：「如同英國的紳士一樣，英國眼鏡向來以給予人傳統、公整和斯文感覺。而且和其他三國不同的是，英國是唯一君主立憲國家，有自己的皇室，因此對皇室御用這份尊榮，格外看得重要。例如1777年誕生的C. W. Dixey & Son，不單長年獲皇室成員認證，連偉大的邱吉爾Winston Churchill，或清朝未代皇帝薄議，也曾委託他們訂製眼鏡，深受達官貴人賞識。」

德國1940s Rathenower Optischen Werke (ROW) Crown Punktal。（Look For Glasses）

1980s Rodenstock (West Germany) Bertram 2,800HKD。（Look For Glasses）

而作為歐洲工業大國的德國，近代眼鏡出品當然以輕巧堅韌又抗腐蝕性的鈦金屬眼鏡見長，Sun：「但原來在接近一百多年前的舊時代，德國眼鏡卻相反地大件和笨重得多，從外觀上辨色度頗高，好像我手上這枚1940年，來自德國眼鏡起源地Rathenow的Rathenower Optischen Werke (ROW) Crown Punktal，正是很好的例證。」

座落在德國Rathenow的眼鏡工業博物館。（Optik Industrie Museum Rathenow）

同時Sun也特別指出德國古董眼鏡屬市場上十分少有之稀有貨式：「原因是德國經歷過兩次世界大戰，也是戰事裡的重要戰場及戰敗國，戰前許多優美的建造與工藝品，早已被破壞得體無完膚，能夠承傳下來並流落民間的眼鏡製品，自然也極少了。」（待續）

九龍灣宏泰道12號榮發工業大廈9樓910單位3室