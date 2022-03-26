Francis Bacon聯乘THAMES　英國藝術史上暗黑之王與街頭時裝結合

很多街頭時裝愛好者口口聲聲話自己鍾情藝術，但得罪講句，其實不少都是睇餸（品牌）食飯，Supreme跟哪位藝術家合作出系列，即瘋狂Share再暗地裡做Research，好像自己早已熟悉該藝術家似的。



Francis Bacon聯乘THAMES系列。（THAMES）

當然Nate Lowman或李漢強也好，本身都是當今很優秀的藝術家，但他們對比起Francis Bacon，藝術成就終歸有一大段距離吧？不過正因為最近和Supreme聯乘合作之故，便不斷被人瘋傳，爭相報導，反而難得與The Estate of Francis Bacon合作的是THAMES MMXX.，基於在港名氣不夠響，令到整個系列的關注度也細得多，可見部份聲稱鍾愛藝術的朋友，到頭來還是品牌掛帥為先，未必願意用心了解一件藝術品的真正價值。

Francis Bacon一生或許要用顛三倒四來形容。（tendencias art）

Francis Bacon生前神秘的作畫空間。（The Estate of Francis Bacon）

作為近代英國藝術史上最具爭議性畫家，Francis Bacon一生或許要用顛三倒四來形容，一輩子都在流連夜店、打架、酗酒、賭博和亂攪同性關係，與Peter Lacy及George Dyer多年的變態縱慾虐情，集愛恨交纏一身，間接迫使George Dyer走向死亡絕路。

以Francis BaconChicken（1982）設計而成的滑板。（THAMES）

然而正是如此荒唐一生，使到Francis Bacon深深體會到人性的黑暗面與內心孤獨空虛之寂寞感，令作畫風格別樹一格，經常以猙獰地尖叫或臉容、身軀扭曲的人狀作為主題，表現出個人內心深處對死亡、對黑暗、對厭恨、對苦痛的體會。老實說從道德教化的角度看，Francis Bacon的作品未必有任何正面導向可言，但他卻成功赤裸裸地，將人皆有之的陰暗面公諸於世，沒有忌諱，沒有迴避，直接擁抱黑暗。

THAMES MMXX.把Study from Portrait of Pope Innocent X by Velázquez的1959年版本設計而恤衫，別具收藏價值。（THAMES）

Study from Portrait of Pope Innocent X by Velázquez（1959）原畫。（The Estate of Francis Bacon）

今次與The Estate of Francis Bacon合作的THAMES MMXX.，無疑是品牌主理人Blondey McCoy具有非凡意義的合作項目，Francis Bacon遺產信託方面也重錘出擊，願意將藝術家一生中最為重要的代表畫作《Study from Portrait of Pope Innocent X by Velázquez》的1959年版本（尚有1953年版本），給予THAMES MMXX.作設計元素，應用在Tee和恤衫之上。

《Self-Portrait》 (1969)製成的外套。（THAMES）

《Oedipus and the Sphinx after Ingres》 (1983)衞衣。（THAMES）

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其他經典畫作如《Two Figures Lying on a Bed with Attendants》（1968）、《Oedipus and the Sphinx after Ingres…》（1983）、《Chicken》（1982）等，都灌注到Jacket、Hoodie或滑板之上，陰邪畫風遇上好動至上的滑板服飾，衍生出來的不協調感，反而最叫人難忘。