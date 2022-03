Francis Bacon聯乘THAMES　英國藝術史上暗黑之王與街頭時裝結合

很多街頭時裝愛好者口口聲聲話自己鍾情藝術,但得罪講句,其實不少都是睇餸(品牌)食飯,Supreme跟哪位藝術家合作出系列,即瘋狂Share再暗地裡做Research,好像自己早已熟悉該藝術家似的。



Francis Bacon聯乘THAMES系列。(THAMES)

當然Nate Lowman或李漢強也好,本身都是當今很優秀的藝術家,但他們對比起Francis Bacon,藝術成就終歸有一大段距離吧?不過正因為最近和Supreme聯乘合作之故,便不斷被人瘋傳,爭相報導,反而難得與The Estate of Francis Bacon合作的是THAMES MMXX.,基於在港名氣不夠響,令到整個系列的關注度也細得多,可見部份聲稱鍾愛藝術的朋友,到頭來還是品牌掛帥為先,未必願意用心了解一件藝術品的真正價值。

Francis Bacon一生或許要用顛三倒四來形容。(tendencias art)

Francis Bacon生前神秘的作畫空間。(The Estate of Francis Bacon)

作為近代英國藝術史上最具爭議性畫家,Francis Bacon一生或許要用顛三倒四來形容,一輩子都在流連夜店、打架、酗酒、賭博和亂攪同性關係,與Peter Lacy及George Dyer多年的變態縱慾虐情,集愛恨交纏一身,間接迫使George Dyer走向死亡絕路。

以Francis BaconChicken(1982)設計而成的滑板。(THAMES)

然而正是如此荒唐一生,使到Francis Bacon深深體會到人性的黑暗面與內心孤獨空虛之寂寞感,令作畫風格別樹一格,經常以猙獰地尖叫或臉容、身軀扭曲的人狀作為主題,表現出個人內心深處對死亡、對黑暗、對厭恨、對苦痛的體會。老實說從道德教化的角度看,Francis Bacon的作品未必有任何正面導向可言,但他卻成功赤裸裸地,將人皆有之的陰暗面公諸於世,沒有忌諱,沒有迴避,直接擁抱黑暗。

THAMES MMXX.把Study from Portrait of Pope Innocent X by Velázquez的1959年版本設計而恤衫,別具收藏價值。(THAMES)

Study from Portrait of Pope Innocent X by Velázquez(1959)原畫。(The Estate of Francis Bacon)

今次與The Estate of Francis Bacon合作的THAMES MMXX.,無疑是品牌主理人Blondey McCoy具有非凡意義的合作項目,Francis Bacon遺產信託方面也重錘出擊,願意將藝術家一生中最為重要的代表畫作《Study from Portrait of Pope Innocent X by Velázquez》的1959年版本(尚有1953年版本),給予THAMES MMXX.作設計元素,應用在Tee和恤衫之上。

《Self-Portrait》 (1969)製成的外套。(THAMES)

《Oedipus and the Sphinx after Ingres》 (1983)衞衣。(THAMES)

其他經典畫作如《Two Figures Lying on a Bed with Attendants》(1968)、《Oedipus and the Sphinx after Ingres…》(1983)、《Chicken》(1982)等,都灌注到Jacket、Hoodie或滑板之上,陰邪畫風遇上好動至上的滑板服飾,衍生出來的不協調感,反而最叫人難忘。